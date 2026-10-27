باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در دیدار با سفیر آفریقای جنوبی در ایران و هیئت همراه، ضمن خوشامدگویی به آنان در شیراز، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران اظهار کرد: ایرانیان در طول تاریخ تمدن خود هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده‌اند و منشور کوروش نیز به‌عنوان یکی از اسناد برجسته تاریخ حقوق و کرامت انسانی، بیانگر پیشینه تاریخی توجه به اصول انسانی در تمدن ایران است.

او با اشاره به جایگاه اقتصادی استان فارس افزود: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی، یکی از کانون‌های مهم تولید و تجارت کشور به شمار می‌رود. فارس حدود ۱۲ درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کند و سکاندار صادرات محصولات کشاورزی ایرانی است و در زمینه محصولات باغی، صادرات محصولات کشاورزی و تولید محصولات ارزشمندی همچون انجیر خشک و خرما از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به ظرفیت‌های این استان در حوزه صنایع‌دستی و فرش دستباف گفت: سابقه دیرینه فارس در تولید فرش، گبه و صنایع‌دستی، در کنار تجربه حضور محصولات این استان در بازار آفریقای جنوبی، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات و تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف فراهم کرده است.

حمیدیان با تأکید بر ضرورت متوازن‌سازی روابط تجاری ایران و آفریقای جنوبی تصریح کرد: ظرفیت همکاری‌های اقتصادی دو طرف به مبادله محصولات کشاورزی و صنعتی محدود نمی‌شود و حوزه‌های متعددی برای تعریف پروژه‌های مشترک وجود دارد که می‌توانند زمینه‌ساز ارتقای سطح روابط اقتصادی باشند.

او، حوزه معدن و فناوری‌های مرتبط با آن را یکی از زمینه‌های مهم همکاری دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌های معدنی آفریقای جنوبی و توانمندی‌های صنعتی و مهندسی ایران، امکان توسعه همکاری در زمینه ماشین‌آلات معدنی، و فراوری محصولات معدنی، انتقال دانش فنی و فناوری‌های مورد نیاز این بخش وجود دارد. همچنین تجربه‌های پیشین همکاری شرکت‌های دو کشور می‌تواند مبنایی برای پیگیری پروژه‌های جدید و گسترش مشارکت‌های صنعتی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس، فناوری گاز، تولید و انتقال برق، صنایع شیمیایی و کود‌های شیمیایی را از دیگر زمینه‌های مستعد همکاری برشمرد و گفت: توانمندی‌های صنعتی ایران، از جمله ظرفیت‌های موجود در صنایع پتروشیمی و شیمیایی، در کنار ظرفیت‌های آفریقای جنوبی می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای توسعه مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایجاد کند.

حمیدیان همچنین با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین در توسعه همکاری‌های اقتصادی اظهار کرد: فناوری اطلاعات، تکنولوژی بذر، فناوری‌های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و فرآوری مواد غذایی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در دستور کار همکاری‌های مشترک قرار گیرند. توسعه این همکاری‌ها علاوه بر افزایش مبادلات تجاری، زمینه انتقال دانش، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر را فراهم می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به صادرات و واردات افزود: در کنار صادرات محصولات کشاورزی، پتروشیمی، محصولات شیمیایی و فولادی ایران به آفریقای جنوبی، امکان توسعه واردات برخی محصولات معدنی، گوشت و ماشین‌آلات معدنی نیز وجود دارد. شناسایی نیاز‌های متقابل و تدوین برنامه‌ای مشخص برای همکاری‌های تجاری می‌تواند به شکل‌گیری روابط اقتصادی پایدارتر میان دو کشور کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تفاهم‌نامه دوجانبه سال ۲۰۱۶ میان رؤسای جمهور ایران و آفریقای جنوبی خاطرنشان کرد: اجرایی‌سازی ظرفیت‌های این تفاهم‌نامه و تقویت ارتباط مستقیم میان بخش‌های خصوصی دو کشور، می‌تواند مسیر توسعه همکاری‌ها را هموار کند. در شرایط موجود نیز ضروری است با شناسایی راهکار‌های عملی و پیگیری مستمر توافق‌ها، زمینه افزایش تجارت و اجرای پروژه‌های مشترک فراهم شود.

حمیدیان در پایان بر ضرورت استمرار ارتباط میان اتاق بازرگانی فارس و نمایندگان تجاری سفارت آفریقای جنوبی تأکید کرد و گفت: ایجاد ارتباط منظم میان فعالان اقتصادی، تبادل اطلاعات تجاری و برنامه‌ریزی برای اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری می‌تواند به شناسایی فرصت‌های تازه و تبدیل ظرفیت‌های موجود به همکاری‌های عملیاتی منجر شود.

ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور، افزایش مبادلات تجاری را ضروری می‌کند

در ادامه این دیدار؛ سفیر آفریقای جنوبی در ایران با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری اقتصادی میان دو کشور گفت: توسعه همکاری‌های صنعتی، معدنی و فناورانه و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی می‌تواند ضمن عبور از موانع موجود، زمینه افزایش مبادلات تجاری ایران و آفریقای جنوبی را فراهم کند.

فرانسیس مُلوی نیز، با ابراز خرسندی از سفر خود به شیراز، این شهر را از منظر تاریخی و تمدنی دارای جایگاهی ویژه دانست و گفت: علاقه شخصی من به تاریخ و تمدن بشری سبب شده است که حضور در ایران و بازدید از آثار تاریخی شیراز، تخت جمشید و پاسارگاد برایم تجربه‌ای ارزشمند باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم چالش‌های اقتصادی و شرایط موجود، فرصت‌های توسعه روابط تجاری و ارتباط میان مردم دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد. ضروری است از ظرفیت‌های موجود برای تقویت دوستی و گسترش همکاری‌های دوجانبه استفاده کنیم.

فرانسیس مُلوی با اشاره به فرصت‌های همکاری در حوزه معدن، صنایع‌دستی و فناوری، تجربه فعالان اقتصادی دو کشور را نشانه‌ای از امکان تداوم تجارت در شرایط دشوار دانست و گفت: طی سه سال حضورم در ایران، همواره از خلاقیت و انگیزه فعالان اقتصادی ایرانی و آفریقای جنوبی برای یافتن راه‌های جایگزین تجارت و حفظ همکاری‌های مشترک تأثیر گرفته‌ام.

او همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از سازوکار‌های موجود برای توسعه روابط تجاری تأکید کرد و گفت: در کنار تفاهم‌های دوجانبه، از جمله یادداشت تفاهم همکاری میان رؤسای جمهور دو کشور، باید ساختار‌های اجرایی و عملیاتی لازم نیز فعال شوند تا فرصت‌های شناسایی‌شده به همکاری‌های واقعی و نتایج اقتصادی ملموس تبدیل شوند.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران با اشاره به پایین بودن حجم مبادلات تجاری دو کشور در مقایسه با ظرفیت‌های موجود خاطرنشان کرد: ارقام فعلی تجارت، بازتاب‌دهنده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی نیست و لازم است با پیگیری مستمر توافق‌ها، تقویت ارتباطات بخش خصوصی و توسعه همکاری‌های مشترک، روابط اقتصادی دو کشور به سطح بالاتری ارتقا یابد.

او در پایان با ابراز امیدواری نسبت به گسترش مناسبات اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی، بر ضرورت پیگیری پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این دیدار و تبدیل آنها به برنامه‌های اجرایی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

منبع: اتاق بازرگانی فارس