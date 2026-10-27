باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- اریکا گوارا روزاس از عفو بین‌الملل گفت: «در ماه‌های اخیر، نامزد‌های انتخاباتی شرم‌آور از احساسات ضد فلسطینی سوءاستفاده کرده یا حتی تهدید کرده‌اند که نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی را برای کسب امتیاز سیاسی تشدید خواهند کرد.»

نامزد‌های طیف‌های مختلف سیاسی همچنین خواستار رد صلاحیت سامی ابو شحاده، شهروند فلسطینی اسرائیل و رئیس حزب چپ افراطی بلد، شدند.

گوارا روزاس از کشور‌هایی که بر اسرائیل نفوذ دارند خواست تا بر هر دولت آینده‌ای فشار بیاورند و خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل و تعلیق توافقنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل شد.

منبع: الجزیره