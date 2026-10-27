معاون فنی اداره کل اهدای خون استان قم، از رشد ۱۲ درصدی ارسال خون از قم به مراکز درمانی کشوردر مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -کبیری،معاون فنی اداره کل اهدای خون استان قم با اشاره به آخرین آمار اهدای خون در استان گفت: استان قم در شاخص تعداد مراجعان برای اهدای خون در مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ روند کاهشی را تجربه کرده است؛ تعداد مراجعان در مهرماه سال قبل چهارهزار و ۳۲۰ نفر بوده که این عدد در مدت مشابه امسال به سه‌هزار و ۸۵۸ نفر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به آمار افراد موفق به اهدای خون تصریح کرد: تعداد افراد موفق به اهدای خون در استان قم در مهرماه سال قبل سه‌هزار و ۶۷۰ نفر بوده و در مهرماه سال جاری به سه‌هزار و ۴۳۶ نفر رسیده است؛ ضمن آن که این آمار حدود ۱۰ درصد کمتر از تعهد استان است.

کبیری خاطرنشان کرد: شاخص اهداکنندگان مستمر خون یعنی افرادی که سه یا چهار بار در سال اقدام به اهدای خون می‌کنند، در استان قم روند تقریباً یکسانی را در مهرماه امسال و پارسال تجربه کرده است؛ به این صورت که اهداکنندگان مستمر خون در قم در هفتمین ماه پارسال ۶۹ درصد کل اهداکنندگان بوده‌اند که این درصد در سال جاری عدد ۶۷ درصد را نشان می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به رشد اهدای خون بانوان تصریح کرد: شاخص اهدای خون بانوان در استان قم همچنان صعودی است؛ تعداد بانوان اهداکننده خون در مهرماه سال قبل ۱۰۸ نفر معادل حدود سه درصد کل اهداکنندگان بوده که این عدد در مهرماه سال جاری به ۱۴۵ نفر معادل حدود چهار درصد کل اهداکنندگان خون در استان رسیده است.

کبیری در پایان با اشاره به سایر شاخص‌ها خاطرنشان کرد: میزان ارسال خون به شبکه ملی خون‌رسانی در استان قم ۱۲ درصد رشد را در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که از میزان تعهد استان نیز هشت درصد بیشتر است. همچنین تعداد پلاکت فرزیس‌های تولیدی استان از ۴۰ مورد در مهرماه سال قبل به ۳۳ مورد در مهرماه سال جاری رسیده، اما مجموع پلاکت فرزیس تولیدی استان در هفت ماه نخست امسال، ۲۵ درصد بیشتر از تعهد قم بوده است.