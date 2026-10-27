باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد پور کارشناس تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو گفت: برخی از قارچ‌ها و گیاهان خود رو سمی هستند و سبب بروز مسمومیت در افراد می‌شوند.

به گفته وی تشخیص قارچ سمی با خوراکی تنها از روی ظاهرشان یا بوکردن این گیاهان امکان پذیر نیست.

کارشناس تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: برخی از قارچ‌های سمی باعث آسیب شدید به کبد و کلیه و حتی منجر به مرگ افراد می‌شوند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که با سرخ کردن یا پختن این گیاهان، سمشان از بین نخواهد رفت.افراد برای پیشگیری از مسمومیت، نباید هر گیاهی را بچشند.

وی افزود: افراد از مصرف خودسرانه جوشانده یا گیاهان نا شناخته پرهیز کنند؛ علائم بروز مسمومیت با تأخیر در افراد ظاهر می‌شود. بنابراین افراد برای دریافت مشاوره تخصصی به پزشک مراجعه کند.

وی ادامه داد: افرادی که دچار اختلال تنفسی یا هوشیاری شده‌اند باید فورا با اورژانس تماس بگیرد.