هم‌زمان با رقابت نزدیک انتخاباتی در اسرائیل و ابهام درباره تشکیل کابینه آینده، پسرعموی نتانیاهو اعلام کرد این بار به حزب لیکود رای نمی‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «واشنگتن‌پست» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، با وجود حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است در انتخابات کنست که امروز برگزار می‌شود، شکست بخورد؛ با این حال، او ممکن است همچنان «رهبر اسرائیلِ دچار شکاف و اختلاف باقی بماند.»

به نوشته این روزنامه، نظرسنجی‌ها از رقابت بسیار نزدیک میان دو اردوگاه ائتلاف حاکم و مخالفان حکایت دارند؛ وضعیتی که تشکیل کابینه جدید را دشوار می‌کند. در همین حال، گادی آیزنکوت، فرمانده پیشین این رژیم تروریستی که در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، مشارکت با نتانیاهو را رد کرده است؛ این در حالی است که مقام‌هایی در دولت ترامپ درباره چنین احتمالی گفت‌و‌گو می‌کنند.

این روزنامه توضیح داد که تشکیل کابینه آینده رژیم تروریستی اسرائیل ممکن است به ماه‌ها مذاکره نیاز داشته باشد، زیرا هیچ‌یک از دو اردوگاه قادر به کسب ۶۱ کرسی نیستند. در چنین شرایطی، احزاب کوچک، از جمله احزاب عربی و حزب «ذخیره» به رهبری زعوی هندل و یارون زلیخا، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص کردن سرنوشت کابینه آینده ایفا کنند.

به نوشته واشنگتن‌پست، تداوم حضور نتانیاهو در صحنه سیاسی، چه در جایگاه رهبر مخالفان و چه از طریق تشکیل کابینه‌ای دیگر، شکاف داخلی رژیم تروریستی اسرائیل را عمیق‌تر و روابط آن با دولت آمریکا را پیچیده‌تر خواهد کرد.

از سوی دیگر، روزنامه «جروزالم‌پست» گزارش داد ناتان نتانیاهو، استاد دانشگاه، پسرعموی نخست‌وزیر و عضو باسابقه حزب لیکود، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که «این بار به لیکود رای نخواهد داد».

او کابینه را به ارتکاب چهار «خطا» متهم کرد که به گفته وی نشان می‌دهد این کابینه دیگر شایستگی اعتماد عمومی را ندارد. چهار مورد خطایی که ناتان نام برده است عبارت‌اند از: تلاش برای تغییر ساختار قضایی، عملیات هفتم اکتبر که مفهوم امنیت را در هم شکست، ناکامی در حمایت از شهروندان و خودداری از پذیرش مسئولیت.

ناتان نتانیاهو در ادامه گفت: «به کابینه بار‌ها هشدار داده شد، اما آنها حتی در میانه جنگ نیز به حمله ناعادلانه خود به ارکان نظام دموکراتیک ادامه داد.» او همچنین اعلام کرد که عضویت خود در حزب را فورا پایان خواهد داد و در صورت انتخاب رهبری که گرفتار این کاستی‌ها نباشد، درباره ازسرگیری عضویتش تصمیم خواهد گرفت.

منبع: النشره

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، حزب لیکود ، نخست وزیر اسرائیل
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