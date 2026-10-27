فرمانده انتظامی فیروزآباد از وقوع اختلاف خانوادگی منجر به قتل در بخش سیاخ دارنگون شیراز و دستگیری متهمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری منجر به جرح با سلاح سرد و انتقال مصدوم به بیمارستان قائم (عج) این شهرستان بلافاصله ماموران برای بررسی موضوع به بیمارستان اعزام شدند.

او افزود: در تحقیقات اولیه ماموران، مشخص شد در یک درگیری خانوادگی در روستای شوراب واقع در بخش سیاخ دارنگون شهرستان شیراز بین ۲ برادر ۲۴ و ۲۸ ساله و پدر ۵۳ ساله، برادر ۲۸ ساله با ضربه چاقو برادر ۲۴ ساله خود را به شدت مجروح که بر اثر جراحات وارده، فوت کرده است.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی بلافاصله با هماهنگی قضایی به محل وقوع جرم (روستای شوراب) اعزام و موفق به بازداشت و دستگیری هر ۲ منهم پدر و پسر شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه قاتل ۲۸ ساله در بازجویی‌های انجام شده به قتل برادر خود با استفاده از سلاح سرد چاقو اعتراف کرد، گفت: در همین رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و به همراه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد از شهروندان خواست: ضمن مدیریت کنترل خشم در مواجهه با تنش ها، صبوری و تدبیر پیشه کنند و اختلافات خانوادگی را از مسیر قانون، گفت‌و‌گو و مشورت با بزرگان فامیل حل و فصل کنند تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.

منبع: پلیس فارس