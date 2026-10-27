باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کردند که با یاری خداوند، پالایشگاه راس تنوره در استان شرقی عربستان سعودی را با موشک بالستیک هدف قرار دادند که منجر به آتش‌سوزی‌های گسترده در محل مورد نظر شد.

شایان ذکر است که نیروهای یمنی بارها تاکید کرده‌اندرکه تا زمان توقف حملات و محاصره عربستان علیه یمن، به حملات خود به این کشور ادامه خواهد داد.

در همین راستا محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن ساعتی پیش اعلام کرد که ادعاهای وزارت امور خارجه عربستان سعودی مبنی بر نقش محوری این کشور در حفظ امنیت منطقه با اقدامات این کشور در کشتار، محاصره، هدف قرار دادن و اشغال یمن همخوانی ندارد و تاکید کرد که گام‌های مورد نیاز از سوی ریاض توقف تجاوز، لغو محاصره، خروج از این کشور و جبران خسارات وارده به جمهوری یمن در طول سال‌های تجاوز است.

منبع: المسیره