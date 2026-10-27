هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز روز سه‌شنبه پنجم آبان با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در مسکو پایتخت روسیه آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز روز سه‌شنبه پنجم آبان با حضور سران و مقامات بلندپایه کشور‌های صادرکننده و ناظر صادرکننده گاز همزمان با بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز گشایش یافت.

در این نشست علاوه بر رئیس‌جمهور پزشکیان، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد المنفی رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی و اوبیانگ نگوما امباسوگو رئیس جمهور گینه استوایی از اعضای اصلی این مجمع حضور دارند.

همچنین دانیل فرانسیسکو چاپو رئیس‌جمهور موزامبیک به عنوان عضو ناظر همراه با جمعی از وزیران نفت و انرژی دیگر کشور‌های صادرکننده گاز در این نشست حضور دارد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و حمید بورد سرپرست وزارت نفت، رئیس‌جمهور را در این نشست همراهی می‌کنند.

الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا ۱۲ عضو اصلی این مجمع هستند.

آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز کشور‌های ناظر آن هستند.

در این نشست قرار است سران کشور‌ها و رؤسای هیأت‌های شرکت‌کننده درباره نقش گاز طبیعی در تأمین امنیت انرژی جهانی و همچنین راهکار‌های تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها برای تضمین عرضه مطمئن این سوخت به بازار‌های جهانی گفت‌و‌گو کنند.

بنا بر اعلام کرملین، انتظار می‌رود در پایان این نشست، بیانیه‌ای به تصویب برسد.

این بیانیه روز دوشنبه چهارم آبان در بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع با حضور بورد سرپرست وزارت نفت و همچنین نشست فوق‌العاده هیأت اجرایی مجمع در روز یکشنبه با حضور سید علی‌محمد موسوی معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت بررسی شد.

بنا بر اعلام برگزارکنندگان، در بیانیه نشست مسکو، جایگاه مجمع کشور‌های صادرکننده به عنوان اصلی‌ترین بستر بین‌المللی برای همکاری میان کشور‌های پیشرو در تولید گاز تقویت خواهد شد و ثبات عرضه را در جهانِ چندقطبیِ در حال ظهور، تضمین خواهد کرد.

در نشست وزیران نفت و انرژی کشور‌های عضو و ناظر مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در مسکو، این کشور‌ها بر سر رویکرد‌های مشترک برای توسعه بازار بین‌المللی گاز به توافق رسیدند و درباره چالش‌های امنیت انرژی جهان گفت‌و‌گو کردند.

در این نشست، سرگئی تسیویلیف وزیر انرژی روسیه بر نقش راهبردی گاز تأکید کرد و اقدام غرب در اتخاذ تحریم‌ها و محدودیت‌های یکجانبه که به رقابت ناعادلانه در بازار‌های جهانی منجر می‌شود را محکوم کرد.

فیلیپ مشلبیا دبیرکل مجمع کشور‌های صادرکننده گاز نیز بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی در بحبوحه چالش‌های جهانی انرژی تأکید کرد و گفت: ما در دورانی گرد هم آمده‌ایم که همچنان دستخوش ناآرامی است.

مشلبیا اظهار داشت: تنش‌های ژئوپلیتیک و گسست‌های تجاری موجب تضعیف اعتماد شده‌اند و همکاری‌های چندجانبه درست در زمانی که بیش از هر وقت دیگری به اقدام جمعی نیاز است، با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو شده‌اند.

دبیرکل مجمع کشور‌های صادرکننده گاز گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های ما، تا سال ۲۰۵۰، گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) حدود ۶۴ درصد از تجارت بین‌المللی گاز را به خود اختصاص خواهد داد و تقاضای جهانی برای گاز از مرز ۵.۳ تریلیون متر مکعب فراتر خواهد رفت.

نشست سران کشور‌های عضو مجمع کشور‌های صادرکننده گاز هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، نخستین نشست سران این مجمع در سال ۲۰۱۱ در دوحه قطر برگزار شد و پس از آن، مسکو در سال ۲۰۱۳، تهران در سال ۲۰۱۵، سانتاکروز بولیوی در سال ۲۰۱۷، مالابو گینه استوایی در سال ۲۰۱۹، دوحه در سال ۲۰۲۲ و الجزیره در سال ۲۰۲۴ میزبان دوره‌های بعدی این نشست بودند.

بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، کشور‌های عضو درمجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان از طریق خط لوله را در اختیار دارند.

سهم این کشور‌ها از صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) نیز حدود ۴۷ درصد برآورد شده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: کشورهای صادرکننده گاز ، مسعود پزشکیان
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