باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجت‌الاسلام علی ذوعلم امروز سه‌شنبه در نشست خبری ششمین همایش سالانه آینده‌نگاری رهبر شهید، با اشاره به جایگاه اندیشه‌های رهبران و متفکران انقلاب اسلامی گفت: شهید مطهری و شهید بهشتی از پیشگامان انقلاب اسلامی بودند که با هدفی بلند و معنوی در مسیر احیای تفکر ناب اسلامی گام برداشتند و امید می‌رود تلاش‌های امروز زمینه‌ساز حرکت به سوی آینده روشنی باشد که در بیانیه گام دوم انقلاب ترسیم شده است.

وی با اشاره به صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن سال ۱۳۹۷ هم‌زمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: اکنون هشت سال از صدور این بیانیه می‌گذرد و ششمین همایش سالانه آینده‌نگاری رهبر شهید با محوریت آینده‌نگاری در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب و مبتنی بر اندیشه‌های رهبر شهید برگزار می‌شود.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی افزود: این همایش در امتداد کارنامه درخشانی قرار دارد که برای پایه‌گذاری کشوری مستقل، عزتمند و پیشرفته ترسیم شده است و اساساً می‌توان بیانیه گام دوم انقلاب را متنی آینده‌نگارانه دانست که مقصد آن ترسیم چشم‌اندازی برای ۴۰ سال آینده نظام جمهوری اسلامی ایران و امت اسلامی است.

ذوعلم با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و گفتمانی این بیانیه تصریح کرد :ظرفیت‌های این سند بسیار فراتر از آن است که صرفاً در محدوده یک راهبرد سیاسی ارزیابی شود و بیانیه گام دوم پرچم اندیشه ناب انقلاب اسلامی است که ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و تمدنی انقلاب را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تحقق اهداف انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف گفت: استقلال سیاسی کشور به میزان قابل توجهی محقق شده است، اما در حوزه‌های استقلال فرهنگی، علمی و اقتصادی همچنان به تلاش‌های جدی و مستمر نیاز داریم و تحقق آرمان‌هایی همچون استقلال، آزادی، عدالت، اخلاق و پیشرفت نیازمند نگاهی جامع و متوازن است تا بتوانیم در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام برداریم.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت پیوند میان آرمان‌های انقلاب اسلامی و دستاورد‌های علمی و فناورانه اظهار داشت: دستیابی به آینده مطلوب مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های نوین و تلفیق آنها با ارزش‌های انسانی و اسلامی است و باید ضمن استفاده از تجربه‌های موفق شکل‌گرفته در بخش‌های مختلف جامعه از دانش معتبر بشری نیز بهره بگیریم. برای حرکت روشمند در این مسیر به الگو‌ها و مدل‌هایی نیاز داریم که بتوانند تجربه‌ها و دانش موجود را به راهکار‌های عملی تبدیل کنند و زمینه تحقق اهداف بلندمدت کشور را فراهم آورند.

ذوعلم با اشاره به اهداف فراخوان ششمین همایش سالانه آینده‌نگاری رهبر شهید گفت: این عنوان صرفاً یک عنوان نمادین نیست بلکه هدف آن فراهم کردن زمینه‌ای برای اندیشه‌ورزی علمی و بررسی روشمند آینده کشور و امت اسلامی است و از همه اندیشمندان، محققان و پژوهشگران حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها به‌ویژه جوانان اندیشه‌ورز دعوت می‌کنیم با بررسی ابعاد مختلف مسائل پیش روی کشور و با استناد به منابع علمی و بهره‌گیری از تجربه‌های معتبر داخلی و خارجی در این آینده‌نگاری مشارکت کنند.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب تحلیل‌های علمی، آسیب‌شناسی مسائل، ارائه مدل‌ها و الگو‌های پیشنهادی برای ترسیم آینده و همچنین طرح دیدگاه‌ها و راهکار‌های نوآورانه و خلاقانه به دبیرخانه همایش ارسال کنند.این همایش در سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب برگزار می‌شود و این رویداد فرصتی مهم برای تبیین مبانی، اهداف و مقاصد انقلاب اسلامی است و امیدواریم پژوهشگران با تمرکز بر محور‌های همایش و هم‌اندیشی جمعی آثار ارزشمندی تولید کنند که بتوان از نتایج آنها در برنامه‌ریزی‌های آینده کشور بهره گرفت.

ذوعلم یکی از اهداف اساسی این همایش را توجه دادن مجموعه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت کلان کشور به آینده دانست و گفت: ضروری است آینده ایران، آینده جامعه، آینده امت اسلامی و همچنین تحولات پیش روی جهان با نگاهی علمی و راهبردی مورد بررسی قرار گیرد و آینده جهان و سرنوشت کره خاکی موضوعی مشترک میان همه کشور‌ها و جوامع است و تأثیرگذاری تحولات و تصمیم‌های یک مجموعه بر سایر نقاط جهان امری کاملاً محسوس است از این‌رو آینده‌نگاری باید با در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی و تأثیر متقابل جوامع بر یکدیگر انجام شود.

وی با اشاره به تقابل جریان انقلاب اسلامی و نظام سلطه اظهار داشت: امروز تقابل اسلام ناب و اسلام انقلابی با نظام استکباری به‌روشنی قابل مشاهده است و در این میان تجربه نزدیک به نیم قرن مقاومت، تدبیر و تلاش مجاهدانه در کنار رهبری امامین انقلاب از سرمایه‌های مهم کشور به شمار می‌رود.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب، عدالت‌خواهی، استقلال‌طلبی و حفظ عزت ملی را از جمله ارزش‌های بنیادین این گفتمان دانست و تصریح کرد:انقلاب اسلامی بر این اصل استوار است که منافع زودگذر نباید موجب نادیده گرفتن اصول انسانی، استقلال و عزت ملت‌ها شود و تحولات جهانی و افزایش توجه افکار عمومی به موضوعاتی همچون فلسطین نیز ضرورت تبیین این ارزش‌ها و آرمان‌ها را بیش از گذشته آشکار کرده است.

وی با بیان اینکه تحقق تمدن نوین اسلامی به دو مؤلفه اساسی یعنی گفتمان‌سازی و تبیین تفاوت‌های تمدنی نیاز دارد خاطرنشان کرد: باید ریشه بحران‌های موجود در الگو‌های تمدنی مسلط بررسی و تبیین شود و در مقابل ظرفیت‌های گفتمان مقاومت، استقلال‌خواهی و مقابله با نگاه‌های استعماری مورد توجه قرار گیرد.

ذوعلم ادامه داد: انقلاب اسلامی در مسیر تحقق اهداف خود به دستاورد‌هایی رسیده است، اما تداوم این مسیر مستلزم انسجام بیشتر، تعمیق عقلانیت، توجه به علم و پیشرفت و تقویت انگیزه‌های جهادی است و همچنین باید از جناح‌زدگی، خودخواهی، قدرت‌طلبی و ثروت‌اندوزی پرهیز کرد تا تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت تحقق عدالت و پیشرفت جامعه به نتایج مؤثرتری منجر شود.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب همچنین بر ضرورت استفاده از تجربه‌های دیگران و یافته‌های معتبر علمی تأکید کرد و گفت: برای حل مسائل کشور از جمله مقابله با بیکاری و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی باید ظرفیت‌های علمی و تجربی موجود به کار گرفته شود و تلاش‌های علمی در سطح ملی گسترش یابد.

وی با اشاره به برنامه‌های مرتبط با سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب بر ضرورت استمرار فعالیت‌های تبیینی و تقویت مشارکت نخبگان و فعالان استان‌ها و شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت حفظ جایگاه این بیانیه در حافظه تاریخی کشور مستلزم تداوم گفت‌وگوها، پیگیری عملی اهداف و جلوگیری از کمرنگ شدن فعالیت‌ها در طول زمان است.