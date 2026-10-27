فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری عاملان نزاع دسته‌جمعی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون اظهار کرد: مأموران انتظامی هنگام گشت‌زنی متوجه نزاع و درگیری چند جوان در یکی از بوستان‌های شهرستان شدند و بلافاصله برای بررسی موضوع اقدام کردند.

او افزود: مأموران موفق شدند ۳ نفر از عاملان اصلی این درگیری را که موجب ایجاد ترس و وحشت برای شهروندان شده بودند، را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند.

فرمانده انتظامی کازرون اضافه کرد: پس از تشکیل پرونده قضایی، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ مصطفایی با هشدار به برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، گفت: پلیس برای تأمین امنیت اجتماعی شهروندان با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کند و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: درگیری و نزاع ، نزاع دسته جمعی ، دستگیری عاملان نزاع
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