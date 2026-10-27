باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون اظهار کرد: مأموران انتظامی هنگام گشت‌زنی متوجه نزاع و درگیری چند جوان در یکی از بوستان‌های شهرستان شدند و بلافاصله برای بررسی موضوع اقدام کردند.

او افزود: مأموران موفق شدند ۳ نفر از عاملان اصلی این درگیری را که موجب ایجاد ترس و وحشت برای شهروندان شده بودند، را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند.

فرمانده انتظامی کازرون اضافه کرد: پس از تشکیل پرونده قضایی، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ مصطفایی با هشدار به برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، گفت: پلیس برای تأمین امنیت اجتماعی شهروندان با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کند و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس