باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - واحد رسانه‌ای امنیتی عراق امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک پهپاد در نزدیکی منطقه سبز بغداد سرنگون شده و این سرنگونی باعث ایجاد صدای مهیبی شد که مردم این شهر در بخش‌هایی از پایتخت عراق آن را شنیدند.

در همین راستا سعد معن، رئیس واحد رسانه‌ای امنیتی عراق اعلام کرد که صدایی که لحظاتی پیش در بغداد شنیده شد، ناشی از پرواز یک پهپاد ناشناس در مجاورت منطقه سبز بوده است و تاکید کرد که مقامات ذیصلاح در حال بررسی جزئیات این حادثه هستند.

از سویی دیگر منابع خبرگزاری الحدث ادعا کردند که این پهپاد با پدافندهای سفارت آمریکا در بغداد سرنگون شده است.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)