باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز سه‌شنبه به درخواست طرف‌های فنلاندی و نروژی، تماس تلفنی با الکساندر اشتوب، رئیس‌جمهور فنلاند، و یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ، برگزار کرد.

بر اساس بیانیه کرملین، رهبران درباره حل بحران اوکراین، با در نظر گرفتن مذاکرات پوتین با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، در سن‌پترزبورگ در ۲۱ اکتبر و تماس‌های اشتوب و استوره با ویتکاف و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در اسلو، تبادل نظر کردند.

در این بیانیه آمده است: «طرف‌های گفت‌وگو از توافق حاصل‌شده برای ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و ایالات متحده در ابوظبی در نیمه اول نوامبر استقبال کردند.»

در این بیانیه خاطرنشان شده است که این مذاکرات، از جمله، با هدف تأمین امنیت روسیه و اوکراین پس از پایان کامل خصومت‌ها انجام می‌شود.

در این بیانیه افزوده شده است که پوتین وضعیت فعلی در منطقه درگیری را ارزیابی کرد و «علل ریشه‌ای آن» را یادآور شد.

همچنین در این بیانیه آمده است: «تأکید شد که دستیابی به صلحی عادلانه و بلندمدت تنها با در نظر گرفتن کامل و بی‌قیدوشرط منافع مشروع فدراسیون روسیه امکان‌پذیر است» و سیاست‌های اتحادیه اروپا و ناتو را «تقابلی» توصیف کرد.

رهبران همچنین درباره امنیت و ثبات در منطقه دریای بالتیک و شمال اروپا گفت‌وگو کردند.

کرملین اعلام کرد: «رئیس‌جمهور فنلاند و نخست‌وزیر نروژ بر اهمیت رعایت قوانین بین‌المللی دریایی و اصل آزادی ناوبری تأکید کردند.»

در این بیانیه افزوده شده است که پوتین به این دو رهبر اطلاع داد که یک عملیات بشردوستانه با میانجی‌گری آمریکا در منطقه شهرک اولشکی آغاز شده و برای این منظور یک آتش‌بس موقت در جبهه خرسون برقرار شده است.

کرملین اعلام کرد: «رهبران سه کشور توافق کردند که تماس‌های تلفنی مستقیم را ادامه دهند.»

منبع : آناتولی