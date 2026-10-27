مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد از آغاز کشت دانه روغنی کلزا در بیش از هزار هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب کوهکن مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد با اشاره به آغاز کشت دانه روغنی کلزا در این شهرستان، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از یک هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی فیروزآباد به کشت این محصول اختصاص یابد.

او تصریح کرد: کاشت این محصول در شهرستان فیروزآباد از اوایل آبان ماه آغاز شده است و تا اواخر این ماه ادامه دارد و کشاورزان برای دستیابی به عملکرد مطلوب و افزایش کیفیت محصول، باید نسبت به رعایت تاریخ کاشت مناسب اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد بیان کرد: تمهیدات لازم برای کشت کلزا در این شهرستان فراهم و بذور هیبرید و پر بازده ارقام «دلگان» و «هایولا۵۰» و کود‌های پایه به میزان کافی تهیه شده و در اختیار مراکز توزیع قرار گرفته است.

این مقام مسئول با تاکید بر رعایت اصول علمی و فنی در کاشت کلزا ادامه داد: رعایت تاریخ کاشت باعث افزایش عملکرد در واحد سطح، تسهیل کنترل علف‌های هرز، کاهش خطر سرمازدگی و در نهایت دستیابی به عملکرد مطلوب می‌شود.

کوهکن با اشاره به اهمیت انتخاب بذر مناسب، تراکم مطلوب بوته و استفاده از دستگاه کارنده استاندارد، این عوامل را از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر عملکرد محصول کلزا برشمرد.

او با اشاره به تاثیر و اهمیت کاشت کلزا در کنترل آفات، علف‌های هرز و بیماری‌های گندم به خصوص بیماری «پاخوره» و آفت «سوسک سیاه گندم (زابروس)»، تصریح کرد: قرار گرفتن کلزا در تناوب زراعی، به بهبود شرایط خاک و افزایش پایداری تولید محصولات زراعی کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی فیروزآباد با اشاره به اجرای طرح ملی و فراگیر بیمه محصولات کشاورزی اضافه کرد: برای کشت کلزا بیمه‌نامه پایه صادر می‌شود که همه منابع مالی و حق بیمه آن را دولت به عنوان بسته‌ای حمایتی از کالا‌های اساسی پرداخت می‌کند. کشاورزان نیز در صورت تمایل می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه، سطح پوشش بیمه‌ای خود را ارتقا دهند.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی فیروزآباد