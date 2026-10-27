سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کردستان گفت: برخورد یک دستگاه وانت سایپا و خودروی پراید در محور بیجار–دیواندره، سه کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ایرج قوامی اظهار کرد: پیش از ظهر امروز، در پی گزارش مردمی مبنی بر وقوع تصادف شدید در کیلومتر ۲۹ محور بیجار–دیواندره، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بیجار بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: شدت برخورد به‌گونه‌ای بود که سه نفر از سرنشینان ۲ خودرو در دم جان باختند و یک نفر نیز به‌شدت مصدوم شد.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر با استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات رهاسازی را انجام دادند و پس از ایمن‌سازی صحنه حادثه، مصدوم را برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی انتقال دادند.

قوامی با اشاره به همکاری نیروهای امدادی در این حادثه تأکید کرد: عملیات امدادرسانی با همکاری نیروهای هلال‌احمر و اورژانس انجام شد.

برچسب ها: کردستان ، حوادث رانندگی ، تصادفات فوتی
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