مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از پایان عملیات امدادرسانی به سیل‌زدگان روستاهای شهرستان سلماس خبر داد و گفت: در جریان این عملیات ۵۸ واحد مسکونی با جمعیت ۲۴۸ نفر از خدمات امدادی، اقلام زیستی و بسته‌های غذایی بهره‌مند شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در روستاهای کانیان، شوریک، مافی‌کندی و شکریازی شهرستان سلماس، نیروهای عملیاتی و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر از نخستین ساعات وقوع حادثه در مناطق آسیب‌دیده حضور یافتند و اقدامات امدادی را برای رسیدگی به وضعیت خانوارهای گرفتار در سیلاب آغاز کردند.

وی ادامه داد: تخلیه آب منازل، ارزیابی خسارات، توزیع اقلام ضروری و ارائه خدمات حمایتی به خانوارهای آسیب‌دیده از جمله اقدامات انجام‌شده در جریان این عملیات بود که در مجموع، آب چهار واحد مسکونی نیز توسط نجاتگران تخلیه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ۱۵ تیم عملیاتی متشکل از ۴۰ نجاتگر در روند رسیدگی به مناطق سیل‌زده مشارکت داشتند، خاطرنشان کرد: روستای کانیان بیشترین خسارات ناشی از سیلاب را متحمل شد، از این رو بخش عمده‌ای از اقدامات امدادی و توزیع اقلام ضروری در این روستا انجام گرفت.

محبوبی ادامه داد: در این عملیات ۲۲۰ تخته پتو ۶۶ تخته موکت ۳۲ ست ظروف ۳۲ عدد کلمن آب دوقلو ۳۲ شعله والور ۲ دستگاه چادر امدادی تیپ سه ۹۹ کارتن بسته غذایی ۷۲ ساعته و ۶۴ بطری روغن مایع میان خانوارهای آسیب‌دیده توزیع شد.

وی با اشاره به ابعاد حمایتی عملیات امدادرسانی اظهار کرد: تیم‌های حمایت روانی و اجتماعی سحر جمعیت هلال‌احمر نیز با حضور در مناطق سیل‌زده، خدمات حمایتی و روانی را به کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با ابراز تأسف از تلفات جانی این حادثه خاطرنشان کرد: سیلاب در شهرستان سلماس سه جان‌باخته و چهار مصدوم بر جای گذاشت و نیروهای امدادی و نجاتگران هلال‌احمر در عملیات جست‌وجو و نجات، رهاسازی پیکر جان‌باختگان، جست‌وجوی مفقودان و انتقال مصدومان مشارکت داشتند.

منبع:هلال احمر

برچسب ها: سیل و ابگرفتگی ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
 پیکر سومین مفقودی سیل کانیان سلماس پیدا شد
پیامدهای وقوع پدیده نادر ال‌نینو؛
بارش بی‌سابقه تگرگ با ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر در سلماس/ استقرار نیروهای امدادی در محل حادثه+ تصاویر
رئیس اورژانس فارس خبر داد:
روند خدمات رسانی به سیل زدگان همچنان ادامه دارد/ نجات دو کودک غرق شده از سیلاب دروازه قرآن شیراز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شناسایی و تخریب یک کوخه غیرمجاز زنده‌گیری پرندگان شکاری در سواحل شرقی پارک ملی دریاچه ارومیه
کانون پرورش فکری سلماس با ۶۰ برنامه فرهنگی و هنری میزبان کودکان و نوجوانان + تصاویر
اعزام ۲ هزار دانش‌آموز آذربایجان‌غربی به مناطق راهیان نور
پایان عملیات امدادرسانی به سیل‌زدگان سلماس/۲۴۸ نفر از هلال‌احمر خدمات دریافت کردند
آخرین اخبار
پایان عملیات امدادرسانی به سیل‌زدگان سلماس/۲۴۸ نفر از هلال‌احمر خدمات دریافت کردند
اعزام ۲ هزار دانش‌آموز آذربایجان‌غربی به مناطق راهیان نور
کانون پرورش فکری سلماس با ۶۰ برنامه فرهنگی و هنری میزبان کودکان و نوجوانان + تصاویر
شناسایی و تخریب یک کوخه غیرمجاز زنده‌گیری پرندگان شکاری در سواحل شرقی پارک ملی دریاچه ارومیه
برخورد ۳ دستگاه خودروی سواری در جاده ارومیه - اشنویه ۱۰ مصدوم برجای گذاشت