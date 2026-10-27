کاهش ۱۶.۵ درصدی میانگین متهمان تحت قرار در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در آیین معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مسئولیت خطیر سازمان زندان‌ها در دستگاه قضایی اظهار داشت: برخلاف تصور عمومی، وظیفه این سازمان تنها نگهداری زندانیان نیست، بلکه اجرای احکام و فراهم کردن زمینه اصلاح، تربیت و بازاجتماعی شدن محکومان از ماموریت‌های اصلی آن به شمار می‌رود.

وی افزود: خروجی بخش مهمی از پرونده‌های قضایی، به‌ویژه در بخش اجرای احکام، با سازمان زندان‌ها ارتباط دارد و تردیدی نیست که برای تامین امنیت جامعه، وجود زندان ضروری است؛ با این حال، هدف از حبس نباید فقط نگهداری فرد در زندان باشد، بلکه باید از این فرصت برای اصلاح رفتار و آماده کردن او برای بازگشت سالم به جامعه استفاده کرد.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با اشاره به تفاوت شرایط گروه‌های مختلف زندانیان گفت: نگهداری محکومان مالی که شرایط و ماهیت پرونده‌های آنان با مرتکبان جرایم خشن متفاوت است، اقتضائات خاص خود را دارد و در مورد مرتکبان جرایم خشن نیز باید ریشه‌های ارتکاب جرم بررسی شود تا اقدامات اصلاحی و تربیتی متناسب با وضعیت هر فرد انجام گیرد.

آسیابی تصریح کرد: بنا نیست فرد پس از تحمل محکومیت از جامعه طرد شود، بلکه هدف این است که با اصلاح و تربیت، ایجاد تنبه و فراهم کردن زمینه بازاجتماعی شدن، از تکرار جرم جلوگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و مذهبی در زندان‌های کشور گفت: بیش از پنج هزار و ۶۰۰ نفر از زندانیان در سطوح مختلف، از حفظ جزء‌ها قرآن تا حفظ کامل آن، فعالیت دارند و ۱۳ نفر از محکومان نیز موفق به حفظ کل قرآن شده‌اند که این دستاورد ارزشمندی در حوزه فرهنگی و تربیتی است.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با بیان اینکه اقدامات اصلاحی تنها به فعالیت‌های فرهنگی محدود نمی‌شود افزود: در حوزه اشتغال و حرفه‌آموزی نیز برنامه‌های گسترده‌ای در حال اجراست و ۴۰ هزار نفر از زندانیان واجد شرایط در کارگاه‌های داخل و خارج از زندان مشغول به کار و حرفه‌آموزی هستند.

آسیابی ادامه داد: زندانیان در جریان این فعالیت‌ها مهارت‌های شغلی کسب می‌کنند و امکان دریافت مدارک فنی‌وحرفه‌ای برای آنان فراهم است تا پس از آزادی بتوانند با تکیه بر مهارت خود وارد بازار کار شوند.

وی با اشاره به نقش نداشتن مهارت شغلی در بروز برخی آسیب‌های اجتماعی و جرایم اظهار داشت: بسیاری از افراد به دلیل نداشتن مهارت در حرفه‌ای مشخص با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند که ممکن است آنان را به سمت بزهکاری سوق دهد؛ از این رو، اشتغال و حرفه‌آموزی در دوران حبس می‌تواند در پیشگیری از تکرار جرم و بازگشت مؤثر فرد به جامعه نقش داشته باشد.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت روان و روان‌درمانی گفت: در کنار برنامه‌های فرهنگی و اشتغال، اقدامات مناسبی برای روان‌درمانی مجرمان و شناسایی زمینه‌های بروز رفتار‌های مجرمانه در حال انجام است.

آسیابی افزود: برای همه محکومان پرونده شخصیت تشکیل می‌شود و اقدامات اصلاحی و تربیتی بر مبنای اطلاعات و ارزیابی‌های این پرونده‌ها آغاز می‌شود تا برنامه‌های در نظر گرفته‌شده با شرایط و نیاز‌های هر فرد تناسب داشته باشد.ن

وی با اشاره به ضرورت همکاری بخش‌های مختلف دستگاه قضایی در این زمینه بیان کرد: بررسی وضعیت محکومان و پیگیری اقدامات اصلاحی نیازمند کار کارشناسی و ارتباط موثر با دادسراهاست تا تصمیم‌گیری‌ها با شناخت دقیق‌تری از شرایط افراد انجام شود.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص وضعیت زندان‌های چهارمحال و بختیاری به بررسی شاخص‌های مختلف پرداخت و گفت: این استان از نظر تعداد زندانیان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، رتبه ششم کشور را دارد که نشان‌دهنده وضعیت مطلوب استان در این شاخص است.

آسیابی با اشاره به سهم متهمان تحت قرار از جمعیت زندانیان استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فناوری‌های نوین را از راهکار‌های کاهش جمعیت کیفری دانست و افزود: پابند الکترونیکی می‌تواند در کاهش شمار زندانیان تحت قرار، به‌ویژه افرادی که به دلیل تأمین وثیقه به زندان معرفی می‌شوند، موثر باشد.

وی با اشاره به دیگر شاخص‌های قضایی استان گفت: چهارمحال و بختیاری از نظر محکومیت‌های حقوقی رتبه ۲۸ و از نظر محکومیت‌های کیفری رتبه نهم کشور را دارد.

آسیابی ادامه داد: ۳۱ درصد جمعیت زندانیان استان چهارمحال و بختیاری مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند و استان از این نظر در رتبه دوازدهم قرار گرفته است.

آسیابی با اشاره به وضعیت اشتغال زندانیان در چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ۵۷۵ نفر از زندانیان استان مشغول به کار هستند و چهارمحال و بختیاری از این نظر رتبه ۲۲ کشور را دارد؛ شاخصی که برای بهبود آن همچنان جای کار وجود دارد.

وی میانگین دستمزد پرداختی به زندانیان شاغل در استان را چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این رقم در سطح کشور به‌طور میانگین هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و لازم است برای بهبود وضعیت پرداخت دستمزد زندانیان شاغل در استان توجه بیشتری صورت گیرد.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با اشاره به برخی شاخص‌های مطلوب چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این استان در زمینه ملاقات‌های کابینی، حضوری، شرعی و الکترونیکی رتبه نخست کشور را دارد و در بهره‌مندی زندانیان از مرخصی نیز در جایگاه نهم قرار گرفته است.

به گفته آسیابی، میانگین چهارمحال و بختیاری در زمینه دادرسی الکترونیکی ۸۲.۳ درصد و میانگین کشوری ۸۵.۶ درصد است و استان در این شاخص رتبه هفدهم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به عملکرد استان در استفاده از نهاد‌های ارفاقی گفت: چهارمحال و بختیاری از نظر اعمال نهاد‌های ارفاقی، از جمله آزادی مشروط، رتبه سوم کشور را دارد؛ ظرفیتی که استفاده مناسب از آن می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری و فراهم شدن زمینه بازگشت زندانیان واجد شرایط به جامعه کمک کند.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی همچنین با اشاره به وضعیت بازداشت‌های کوتاه‌مدت گفت: استان از این نظر رتبه ۲۶ کشور را دارد و لازم است راهکار‌های قانونی برای بهبود این شاخص و کاهش ورود غیرضروری افراد به زندان مورد توجه قرار گیرد.

آسیابی در مجموع وضعیت جمعیت کیفری چهارمحال و بختیاری را در مقایسه با استان‌های هم‌تراز مناسب ارزیابی کرد و گفت: در کنار شاخص‌های مطلوب، بهبود وضعیت اشتغال و دستمزد زندانیان، کاهش سهم متهمان تحت قرار و توجه به سایر شاخص‌های نیازمند اصلاح باید دنبال شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های زندان‌های چهارمحال و بختیاری افزود: در سال‌های گذشته اقداماتی برای توسعه فضای فیزیکی و بهبود زیرساخت‌های زندان‌های استان انجام شده است که باید در کنار برنامه‌های اصلاحی و تربیتی ادامه یابد.

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت کاهش هدفمند جمعیت کیفری استان گفت: کاهش جمعیت زندانیان نباید به نادیده گرفتن ضرورت نگهداری مجرمان مخل نظم و امنیت عمومی منجر شود، بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و رعایت حقوق جامعه و محکومان دنبال شود.

حجت‌الاسلام سید حسین حسینی با اشاره به دشواری‌های حرفه زندانبانی اظهار کرد: زندانبانی از مشاغل سخت و دشوار است و کارکنان زندان با طیف متنوعی از محکومان، از مرتکبان جرایم سبک و سنگین تا محکومان جرائم عمدی، غیرعمدی و مالی، سر و کار دارند.

وی با بیان اینکه موفقیت در اداره زندان‌ها به همکاری نزدیک دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها وابسته است، افزود: وظایف مدیرکل و مجموعه زندان‌ها از یک سو و مسوولیت‌های دستگاه قضایی، به‌ویژه دادگستری، از سوی دیگر، مکمل یکدیگر است و تعامل موثر این ۲ مجموعه نقش مهمی در تحقق برنامه‌های تحولی و عملیاتی دارد.

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همان‌گونه که دستگاه قضایی برای اجرای موفق برنامه‌های خود به همکاری زندان‌ها نیاز دارد، مجموعه زندان‌ها نیز برای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی باید ارتباط نزدیک و مستمری با دادگستری داشته باشد.

حسینی با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی در مجموعه زندان‌ها گفت: آموزش کارکنان، رسیدگی به امور رفاهی و معیشتی آنان و همچنین نظارت بر عملکرد و صیانت از کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه انجام بهتر ماموریت‌های این مجموعه فراهم شود.

وی کاهش موثر و هدفمند جمعیت کیفری استان را از موضوعات مهم دستگاه قضایی دانست و افزود: رییس قوه قضاییه در کنار تاکید بر کاهش جمعیت کیفری، بر این نکته نیز تصریح کرد که افرادی که مخل نظم و امنیت عمومی هستند و حضور آنان در زندان ضرورت دارد، باید در زندان نگهداری شوند تا امنیت و آسایش مردم حفظ شود.

رییس دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به راهکار‌های کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: تشکیل منظم و مستمر ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، نظارت بر صدور قرار‌های تامین کیفری و اجتناب از صدور قرار بازداشت موقت، جز در موارد قانونی و ضروری، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

حسینی استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم را نیز ضروری دانست و گفت: در این زمینه هنوز با برخی نواقص مواجه هستیم و باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای کاهش ورود افراد به زندان استفاده بیشتری شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی در تعیین برخی مجازات‌های جایگزین افزود: در چارچوب قوانین فعلی، محاکم می‌توانند در موارد مقرر از مجازات‌هایی مانند جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان استفاده کنند، اما در برخی اقدامات عام‌المنفعه محدودیت‌هایی وجود دارد که رفع خلأ‌های قانونی در این زمینه می‌تواند به گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس کمک کند.

حسینی با تاکید بر ضرورت استفاده هوشمندانه و هدفمند از نهاد‌های ارفاقی در دوران تحمل محکومیت گفت: این ظرفیت‌ها باید با رعایت ضوابط قانونی و متناسب با شرایط محکومان به کار گرفته شود.

وی اشتغال مولد و درآمدزا در زندان‌ها را از دیگر محور‌های مهم اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان برشمرد و افزود: توسعه فرصت‌های اشتغال برای زندانیان، چه در فعالیت‌های نشسته و چه در کارگاه‌های باز، می‌تواند در کسب مهارت، تامین درآمد و آماده‌سازی آنان برای بازگشت به جامعه موؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری حمایت از خانواده‌های زندانیان و ایجاد منابع پایدار برای پشتیبانی از آنان را نیز ضروری دانست و تاکید کرد: اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان باید در کنار توجه به وضعیت معیشتی خانواده‌های آنان دنبال شود.

حسینی با اشاره به نشست هفته گذشته ستاد دیه استان گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت ستاد دیه برای آزادی زندانیان واجد شرایط، به‌ویژه افرادی که امکان آزادی آنان با کمک‌های مردمی و حمایت‌های قانونی فراهم می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

ظرفیت اشتغال زندانیان چهارمحال و بختیاری از صفر به بیش از ۲ هزار مترمربع

مدیرکل سابق زندان‌ها و اقدامات تامین و تربیتی چهارمحال و بختیاری در خصوص اقدامات انجام‌شده در حوزه عمرانی، اشتغال و خدمات اصلاحی و تربیتی گفت: در سال ۱۳۹۷ فضای کارگاهی برای اشتغال زندانیان در استان وجود نداشت، اما اکنون بیش از ۲ هزار مترمربع فضای کارگاهی و سوله برای این منظور آماده شده که بخشی از آن به بهره‌برداری رسیده است.

حمیدرضا حیدری با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در دوره مسوولیت خود اظهار کرد: احداث و راه‌اندازی فاز دوم زندان شهرکرد با ظرفیت ۵۰۰ تخت، از جمله اقدامات مهم در زمینه توسعه زیرساخت‌های زندان‌های استان بوده است.

وی اجرای خط انتقال آب مجموعه زندان‌های شهرکرد را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و افزود: کمبود آب در مرکز استان یکی از مشکلات جدی مجموعه زندان‌های شهرکرد بود، به‌گونه‌ای که چهار تا پنج ماه با این معضل درگیر بودیم.

مدیرکل سابق زندان‌ها اقدامات تامینی و تربیتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با تلاش و پیگیری‌های انجام‌شده، از خط انتقال آب بن ـ بروجن که طرحی ملی است، مجوز تامین پنج لیتر آب در ثانیه برای مجموعه زندان‌های شهرکرد دریافت شد تا در سال‌های آینده مشکلی در زمینه تامین آب این مجموعه وجود نداشته باشد.

حیدری توسعه، تکمیل و راه‌اندازی زندان لردگان، احداث سالن ملاقات و سایت اداری این زندان و همچنین توسعه، احداث راهروی ارتباطی و تجهیز زندان بروجن به مساحت ۷۰۰ مترمربع را از دیگر اقدامات عمرانی انجام‌شده عنوان کرد.

وی با اشاره به توجه به بهسازی فضا‌های زندان‌ها گفت: بازسازی، مرمت و ارتقای کیفیت فضا‌های تمامی زندان‌های استان، احداث چهار واحد اقامتی برای ارائه خدمات رفاهی به کارکنان و سرمایه‌گذاری اساسی در تعاونی مصرف کارکنان نیز در این دوره انجام شده است.

مدیرکل سابق زندان‌های چهارمحال و بختیاری با اشاره به تحولات ایجادشده در حوزه اشتغال زندانیان اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ اشتغال مولد زندانیان در استان به طور تقریبی به صفر رسیده بود، اما با اقدامات انجام‌شده، چهارمحال و بختیاری اکنون در زمره استان‌های برتر کشور در این حوزه قرار دارد.

حیدری افزود: در زمینه جذب اعتبارات اشتغال و کارآفرینی برای زندانیان، به‌ویژه با هدف مراقبت پس از خروج و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به جامعه، اقدامات موثری انجام شده و استان در شمار استان‌های برتر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه فضای کارگاهی یکی از زیرساخت‌های اصلی اشتغال زندانیان است گفت: در سال ۱۳۹۷ فضای مشخصی برای اشتغال زندانیان در استان وجود نداشت، اما اکنون بیش از ۲ هزار مترمربع فضای کارگاهی و سوله آماده شده است که بخشی از آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

در این آیین حمیدرضا سلیمانی فارسانی به‌عنوان مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی چهارمحال و بختیاری معرفی و از خدمات حمیدرضا حیدری تقدیر شد.

منبع: ایرنا