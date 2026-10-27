امیر قطر و مسعود پزشکیان در دیداری در مسکو، وضعیت تنگه هرمز و تأمین انرژی را بررسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دفتر امیر قطر اعلام کرد که تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در دیداری در مسکو درباره وضعیت تنگه هرمز و تأمین انرژی گفت‌وگو کردند.

در بیانیه دفتر امیر قطر آمده است: «طرفین در این دیدار تحولات منطقه به‌ویژه روند مذاکرات، وضعیت پیرامون تنگه هرمز و تأمین انرژی و همچنین موضوعات دستور کار نشست را بررسی کردند.»

این دیدار پیش از برگزاری هشتمین اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو انجام شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز در این گفت‌وگوها حضور داشتند.

منبع: تاس