افول حمایت سیاسی از احزاب حامی جنگ علیه ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - جان راس، پژوهشگر ارشد دانشگاه رنمین چین، در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی، جنگ علیه ایران را در سطح جهانی به‌شدت نامحبوب توصیف کرد و گفت مخالفت با این جنگ تنها به کشور‌های جنوب جهانی محدود نیست، بلکه در آمریکا و اروپا نیز گسترش یافته است. او با اشاره به پیامد‌های اقتصادی درگیری‌ها در ۴۰ روز نخست، توضیح داد که افزایش قیمت‌ها و کمبود منابع در برخی کشور‌های آسیایی، از جمله پاکستان، دولت‌ها را به اتخاذ اقداماتی مانند محدود کردن ساعات کاری وادار کرده است.

راس همچنین تأکید کرد کشور‌های جنوب جهانی بیشترین آسیب را از پیامد‌های اقتصادی جنگ متحمل می‌شوند و همین مسئله یکی از دلایل همراهی نکردن بسیاری از آنها با تحریم‌های روسیه و حمایت نکردن از آمریکا در جنگ علیه ایران است. به گفته او، با وجود تمایل تصمیم‌گیران به ادامه جنگ، فشار‌های سیاسی به‌تدریج افزایش می‌یابد؛ روندی که می‌تواند حمایت از احزاب حامی جنگ را کاهش دهد و موقعیت سیاسی جریان‌های مخالف جنگ را تقویت کند.