دانشگاه کردستان میزبان جشنواره ملی رویش

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی صالحی روز سه‌شنبه در نشست خبری اظهار کرد: جشنواره ملی رویش با هدف شناسایی و معرفی توانمندی‌های دانشجویان، تقویت خلاقیت و معرفی دستاورد‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در دو بخش رقابتی کانون‌ها و دانشجویان برگزار می‌شود که بخش کانون‌ها شامل ۶ رشته و بخش دانشجویان شامل هفت رشته و ۲۰ حوزه فرهنگی و هنری است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان ادامه داد: آثار دانشجویان در حوزه‌های ادبی، صداپیشگی و مجری‌گری، صنایع دستی، فیلم‌سازی، موسیقی، هنر‌های تجسمی و هنر‌های نمایشی ارزیابی می‌شود.

صالحی خاطرنشان کرد: تبادل تجربه میان کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعداد‌های دانشجویی از دیگر اهداف برگزاری این رویداد ملی است.