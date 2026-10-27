دانشگاه کردستان میزبان جشنواره ملی رویش

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان از میزبانی این دانشگاه از سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش در آبان‌ماه خبر داد و گفت: ۹ هزار و ۸۰۰ اثر به دبیرخانه این دو دوره جشنواره ارسال شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان  ـ مهدی صالحی روز سه‌شنبه در نشست خبری اظهار کرد: جشنواره ملی رویش با هدف شناسایی و معرفی توانمندی‌های دانشجویان، تقویت خلاقیت و معرفی دستاورد‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در دو بخش رقابتی کانون‌ها و دانشجویان برگزار می‌شود که بخش کانون‌ها شامل ۶ رشته و بخش دانشجویان شامل هفت رشته و ۲۰ حوزه فرهنگی و هنری است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان ادامه داد: آثار دانشجویان در حوزه‌های ادبی، صداپیشگی و مجری‌گری، صنایع دستی، فیلم‌سازی، موسیقی، هنر‌های تجسمی و هنر‌های نمایشی ارزیابی می‌شود.

صالحی خاطرنشان کرد: تبادل تجربه میان کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعداد‌های دانشجویی از دیگر اهداف برگزاری این رویداد ملی است.

برچسب ها: کردستان ، جشنواره ملی رویش ، دانشگاه کردستان
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