فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی جنوب‌شرق از یگان‌های پدافندی مستقر در جزایر سه‌گانه خلیج فارس بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا الهامی در جریان بازدید از منطقه پدافند هوایی جنوب‌شرق و یگان‌های پدافندی مستقر در جزایر سه‌گانه خلیج فارس ضمن بررسی توان عملیاتی و آمادگی رزمی کارکنان، با رزمندگان این منطقه دیدار و از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی آنان در جنگ تحمیلی سوم تقدیر کرد.

وی با قدردانی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی رزمندگان پدافند هوایی ارتش بر اهمیت تلاش جهادی و رصد هوشمندانه تهدیدات، تأکید و اظهار کرد: تولید امنیت پایدار و حفظ آرامش مردم، از اولویت‌های اصلی پدافند هوایی ارتش است.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) کشور در دیدار با رزمندگان مستقر در جزایر سه‌گانه خلیج فارس، ضمن خداقوت به آنان، بر ضرورت حفظ آمادگی همه‌جانبه رزمی و ارتقای توان عملیاتی یگان‌ها تأکید کرد.

امیر سرتیپ الهامی با اشاره به توانمندی‌های رزمندگان پدافند هوایی ارتش، روحیه و توان رزمی آنان را مطلوب توصیف کرد و افزود: پدافند هوایی کشور با اتکا به توان داخلی، مسیر پیشرفت و تقویت قدرت بازدارندگی را با قدرت ادامه خواهد داد.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، پدافند هوایی
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