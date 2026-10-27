شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در استخدام معلمان حق التدریس ابراز نگرانی کرد تا و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استخدام معلم حق التدریس یکی از روش‌های جذب نیرو در حوزه آموزش است که برای تامین بخشی از نیاز مدارس و مراکز آموزشی انجام می‌شود. علاقه‌مندان به این حوزه باید شرایط اعلام شده را بررسی کرده و مراحل مورد نیاز برای ورود به این شغل را طی کنند. اما مدتی است که معلمان با تاخیر در اجرای این طرح مواجه شدند و برای متقاضیان مشکلاتی را به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر بنده خیلی به معلمی و تدریس علاقه دارم. چندین سال هست که طرح‌هایی هایی مبنی بر جذب معلم و از طریق آن شیوه‌ها هم جذب معلم صورت می‌گیرد، از جمله آنها شیوه‌های دو مدرکی، سال آخر، جذب در مقطع ارشد، جذب دانشجویان برتر دانشگاه‌ها به عنوان دانشجوی مهارت آموز، قرارداد کار معین شدن معلمان حق التدریس آزاد و شیوه دو مدرکی فقط برای رشته‌های ریاضی، فیزیک، زیست، شیمی و کودکان استثنایی اجرا شد.

شیوه‌ی سال آخر، از دانشجویان سال سوم کارشناسی گرفتند و بنده سال دوم کارشناسی بودم و با اینکه بقیه‌ی شرایط، معدل و... را داشتم، اما چون سال دوم کارشناسی بودم شامل بنده نشد. شیوه‌ جذب در مقطع ارشد کلا اجرا نشد و فقط برای دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها دانشگاه فرهنگیان بودند اجرا شد. این سه شیوه که عرض کردم چند سال هست که وجود دارد که درهر سالی یا اجرا می‌شوند یا اجرا نمی‌شوند، اما صحبت از اجرایشان هست.

شیوه جذب دانشجویان برتر دانشگاه‌ها به عنوان دانشجوی مهارت آموز، پارسال اجرا شد و از دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز هم گرفتن، از دانشجویان سال چهارم کارشناسی و از دانشجویان سال دوم کارشناسی ارشد گرفتن و بنده سال اول کارشناسی ارشد بودم و با اینکه بقیه‌ی شرایط، معدل و... رو داشتم، اما چون سال اول کارشناسی ارشد بودم شامل بنده نشد. شیوه قرارداد کار معین شدن معلمان حق التدریس آزاد، بنده چیزی از طرف مدارس غیر انتفاعی راهنمایی، دبیرستان و هنرستانی در شیراز که تدریس می‌کردم نشنیدم که بفرمایند که قصد دارند قرارداد کار معین ببندند، اما یه خبری رو توی ایتا دیدم که نوشته بود سخنگوی وزارت آموزش و پرورش فرموده‌اند که اسامی بیش از ۲۱ هزار معلم حق التدریس آزاد جهت تبدیل وضعیت استخدامی و طی فرایند مجوز قانونی استخدامی بر اساس قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۵ برای سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شد، اما چیزی به بنده اطلاع داده نشده چه از طریق تماس چه از طریق پیامک. همین چند روز پیش هم یک پیام را دیدم که علاوه بر اینکه استعداد‌های برتر دانش آموزی را برای معلمی جذب می‌کنند که پارسال جذب کردن و امسال هم می‌خواهند جذب کنند، علاوه براین، امسال هم دانشجویان برتر هم معلم جذب کنند.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی فرموده‌اند که بر اساس دستورالعمل پیشنهادی، دانشجویان مستعد دانشگاه‌های برتر پس از گذراندن دو سال از دوره تحصیل خود، در صورت برخورداری از شرایط علمی، استعداد معلمی و علاقه به این حرفه، می‌توانند برای ورود به مسیر تربیت معلم اقدام کنند.

این دانشجویان در دو سال پایانی، تحصیلات دانشگاهی خو‌دشان را در همان دانشگاه محل پذیرش ادامه می‌دهند و همزمان دوره‌های تربیتی و مهارت‌های موردنیاز حرفه معلمی رو در دانشگاه فرهنگیان می‌گذرانند. بنده فکر می‌کنم که احتمالا این شیوه فقط برای دانشجویان مقطع کارشناسی هست.

اینکه بعضی بزرگواران چه بزرگواران تصمیم گیرنده و چه بزرگواران دیگر در آموزش و پرورش و سایر می‌فرمایند که جذب معلم فقط از مسیر دانشگاه فرهنگیان باشه و حتی بعضا هم می‌فرمایند که حتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش هم برگزار نشود، واقعا این فرمایش‌ها فرمایش‌های دقیق و کاملا درستی نیست.

بله قطعا باید دانشگاه فرهنگیان مسیر اصلی جذب معلم باشد، اما این واقعا به این معنا نیست که دانشجویان سایر دانشگاه‌ها صلاحیت معلم شدن رو نداشته باشن. باور کنید بنده خودم به شخصه از دوران دانش آموزی، واقعا به معلمی و تدریس علاقه داشتم. در دوران کارشناسی در دانشگاه شیراز، دروس تربیتی، کاربردی و دروس مرتبط با تدریس قرآن، پیام‌های آسمان، دینی، عربی، فلسفه و منطق داشتیم؛ از جمله دروس اخلاق و تربیت اسلامی، روان خوانی و تجوید قرآن کریم، صرف و نحو کاربردی (۱۶ واحد)، منطق، کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (۴ واحد)، کلام (۴ واحد)، تفسیر ترتیبی (۱۰ واحد)، تفسیر موضوعی، روش تحقیق، رایانه و فضای مجازی، زبان خارجی تخصصی، متون اسلامی به زبان خارجی، قرائت و ترجمه‌ی متون فقهی، کلامی و تفسیری، روش‌ها و شیوه‌های تدبر در قرآن، مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن، دانش خانواده و جمعیت، آیین نگارش و ویرایش متون علمی، قرائت و ترجمه‌ی متون تخصصی، علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن (۴ واحد)، معنا شناسی (۴ واحد)، تفسیر آیات الأحکام، مفردات قرآن. در درس‌هایی ارائه می‌دادیم و کنفرانس می‌دادیم، در درس مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن تدریس انجام می‌دادیم و استاد بزرگوار درس، نکات قوت رو می‌فرمودن که تقویت کنیم و نکات ضعف رو می‌فرمودن که برطرف کنیم.

الان هم در مقطع ارشد در درس‌هایی مقاله می‌نویسیم، دانشجویانی هستند که مثل بنده در مدارس غیرانتفاعی به عنوان نیروی حق التدریس آزاد تدریس می‌کنن. چون باور کنید بنده در روز‌های تدریس چه در مدرسه و چه به صورت خصوصی، به خصوص در مدرسه، روز به روز بیشتر عاشق معلمی و تدریس می‌شوم. عاشق چیزی بودن بالاتر از دوست داشتن آن چیز است. بنده واقعا عاشق معلمی و تدریس هستم.