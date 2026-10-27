باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت قیمت‌های بین‌المللی گاز در پی تحولات سیاسی جهان به‌ شدت افزایش یافته است.

پوتین اظهار داشت: «صنعت جهانی گاز در شرایط عدم قطعیت قرار گرفته است. روابط تجاری سنتی تضعیف شده و قیمت‌ها به‌ شدت افزایش یافته‌اند؛ اما همه ما می‌دانیم که ممکن است قیمت‌ها به‌ سرعت کاهش یابند و به سطح قبلی بازگردند.»

وی افزود این صنعت با شوک‌های جدی روبه‌روست که از جمله آن‌ها می‌توان به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، به‌عنوان یکی از مراکز تولید جهانی گاز، انفجار خطوط لوله نورد استریم، اختلال در زنجیره‌های سنتی لجستیکی و مسیرهای انتقال و همچنین موانع بین‌المللی در خرید تجهیزات و فناوری‌های مرتبط اشاره کرد.

منبع: تاس