باشگاه خبرنگاران جوان - در سه قرن گذشته، ایران در دوره قاجار و پهلوی شاهد جدایی بخش‌هایی از سرزمین‌های خود، عقب‌نشینی در برابر قدرت‌های خارجی و کاهش نفوذ در معادلات منطقه‌ای بود. عهدنامه‌های گلستان، ترکمانچای، پاریس و آخال، جدایی هرات و بحرین، تغییر مرز‌ها و اختلافات آبی با همسایگان، از جمله رویداد‌هایی هستند که نمونه‌هایی از کاهش قلمرو و تضعیف حاکمیت ایران طی تاریخ بوده‌اند. اشغال کشور در جنگ‌های جهانی اول و دوم، برگزاری کنفرانس تهران بدون مشارکت مؤثر شاه ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز از دیگر نمونه‌های مداخله قدرت‌های خارجی در امور کشور به شمار می‌روند.

در مقابل، تغییر جایگاه ایران پس از انقلاب اسلامی و افزایش توان دفاعی و نظامی کشور را شاهد هستیم. ایران در جنگ با عراق و رویارویی‌های نظامی با آمریکا و اسرائیل، بدون از دست دادن شهر‌ها و مناطق مرزی خود، توانسته است بر ظرفیت بازدارندگی‌اش تکیه کند. همچنین کنترل و اهمیت راهبردی تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت منطقه‌ای ایران مطرح می‌شود؛ مؤلفه‌هایی که در مجموع، تصویری از حرکت کشور از تجربه تاریخی مداخلات خارجی به سمت استقلال و اقتدار ملی ارائه می‌کنند.