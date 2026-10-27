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قاجار و پهلوی؛ نماد واگذاری خاک و عقب‌نشینی در برابر قدرت‌های خارجی + فیلم

تاریخ سه قرن اخیر ایران با واگذاری بخش‌هایی از سرزمین، مداخلات خارجی و تجربه اشغال در دوره قاجار و پهلوی گره خورده است؛ روندی که در مقابل، با تأکید بر استقلال، توان نظامی و قدرت بازدارندگی ایران پس از انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سه قرن گذشته، ایران در دوره قاجار و پهلوی شاهد جدایی بخش‌هایی از سرزمین‌های خود، عقب‌نشینی در برابر قدرت‌های خارجی و کاهش نفوذ در معادلات منطقه‌ای بود. عهدنامه‌های گلستان، ترکمانچای، پاریس و آخال، جدایی هرات و بحرین، تغییر مرز‌ها و اختلافات آبی با همسایگان، از جمله رویداد‌هایی هستند که نمونه‌هایی از کاهش قلمرو و تضعیف حاکمیت ایران طی تاریخ بوده‌اند. اشغال کشور در جنگ‌های جهانی اول و دوم، برگزاری کنفرانس تهران بدون مشارکت مؤثر شاه ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز از دیگر نمونه‌های مداخله قدرت‌های خارجی در امور کشور به شمار می‌روند.

در مقابل، تغییر جایگاه ایران پس از انقلاب اسلامی و افزایش توان دفاعی و نظامی کشور را شاهد هستیم. ایران در جنگ با عراق و رویارویی‌های نظامی با آمریکا و اسرائیل، بدون از دست دادن شهر‌ها و مناطق مرزی خود، توانسته است بر ظرفیت بازدارندگی‌اش تکیه کند. همچنین کنترل و اهمیت راهبردی تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت منطقه‌ای ایران مطرح می‌شود؛ مؤلفه‌هایی که در مجموع، تصویری از حرکت کشور از تجربه تاریخی مداخلات خارجی به سمت استقلال و اقتدار ملی ارائه می‌کنند.

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