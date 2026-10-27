فعال سیاسی اصولگرا درباره شعار‌های مطرح‌شده در برخی تجمعات شبانه اظهار کرد: نمی‌توان این موضوع را صفر و صدی ارزیابی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لاله افتخاری، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در زمینه ضرورت رعایت اخلاق در اظهارنظر‌های سیاسی و مرز میان نقد صریح و تخریب شخصیت افراد، اظهار کرد: از آنجا که سیاست در کشور ما عین دیانت ماست، باید رعایت اخلاق نیز همچون سایر امور و احکام دینی در رفتار و عملکرد سیاسی توجه شود. اگر عملکرد مسئولان با نگاه اصلاحی، همراه با ارائه پیشنهاد‌ها و با حفظ حرمت‌ها بررسی شود و افراد توجه داشته باشند اگر مطلبی در داخل مطرح شود، دشمن نیز همان صدا را می‌شنود پس نباید گرادادن به دشمن باشد یا سخنانی مطرح شود که موجب تضعیف نظام و جایگاه مسئولان شود.

برخی انتقاد را بستری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی کرده‌اند

وی با اشاره به نحوه انتقاد در تریبون‌های عمومی، روزنامه‌ها و فضای مجازی ادامه داد: برخی افراد در بررسی عملکرد مسئولان جانب انصاف را رعایت و اگر نقدی مطرح می‌کنند، از روی دلسوزی است و با ارائه راهکار همراه می‌شود، اما گاهی‌اوقات گویا برخی افراد بستری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی، ضربه فنی کردن و از میدان خارج کردن رقیب خودشان پیدا کرده‌اند که اسلام و سیره اهل بیت علیهم‌السلام این رویکرد را قبول نمی‌کند و لازم است در این زمینه بازنگری شود و همه به یکدیگر تذکر بدهند.

طرح ادعا‌های اثبات‌نشده در تریبون‌ها، سم دروغ را به جامعه تزریق می‌کند

نماینده پیشین مجلس درباره مسئولیت صاحبان تریبون در قبال طرح سخنانی علیه افراد، گفت: نمی‌توان گفت این اتفاق همواره رخ می‌دهد گاهی اوقات به موضوع و محل وقوع آن اشاره می‌کنند و می‌گویند چنین کاری در کجا انجام شده است و اینکه باید آن کار انجام می‌شد یا انجام نمی‌شد، اما گاهی اوقات هم سخنی را مطرح می‌کنند و می‌گویند بعداً آن را ثابت خواهند کرد. در چنین شرایطی، دروغ، سم خود را وارد جامعه کرده است و تا زمانی که فرد بخواهد آن را ثابت کند، کار خودش را انجام داده است. وقتی تقوا و بصیرت نباشد، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.

تریبون‌داران در نقد عملکرد رفیق و رقیب یکسان عمل کنند، اعتماد مردم جلب می‌شود

وی درباره مسئولیت صاحبان تریبون در حفظ اعتماد عمومی در شرایط اختلافات سیاسی، اظهار کرد: اگر اخلاق رعایت شود، حتی زمانی که تریبون‌داران جدی‌ترین مطالب را مطرح می‌کند حتی اگر سخنانشان به مذاق برخی از شنوندگان خوش نیاید، بازهم او را تحسین می‌کنند؛ چراکه اعتمادشان به او جلب می‌شود و متوجه می‌شوند چه رقیب سیاسی سخنران کار اشتباهی انجام دهد او محکومش می‌کند و چه همفکر خودش همان کار غلط را انجام دهد آن را پرده‌پوشی نمی‌کند. اگر سخنران عادلانه و با انصاف با عملکرد‌ها مواجه شود، اعتماد مردم جلب می‌شود و با او همراه خواهند شد.

رسانه‌ها نباید هر خبری را که به دستشان می‌رسد، منتقل کنند

افتخاری در زمینه نقش و مسئولیت رسانه‌ها در رعایت اخلاق سیاسی، تصریح کرد: رسانه‌ها باید این مطالبه را مطرح کنند که خوراک رسانه‌ای سالم، مستند، منصفانه و مبتنی بر حقیقت باشد. مطالب باید عادلانه و با حفظ حرمت‌ها و شرایط مطرح شوند، به نظام آسیب نزنند و در زمان مناسب و با شناخت مخاطب منتشر شوند. رسانه‌ها نباید هر خبری را که به دستشان می‌رسد، منتقل کنند؛ بلکه باید بررسی کنند خبر از کجا آمده و منبع آن چیست. در غیر این صورت، ممکن است رسانه برای مدتی، مخاطبی برای خود جمع کند، اما پس از آن پایگاهش را از دست می‌دهد.

باید بر تهیه پلاکارد‌ها و ترکیب سخنرانان تجمعات شبانه، نظارت شود

 فعال سیاسی اصولگرا درباره شعار‌های مطرح‌شده در برخی تجمعات شبانه و احتمال ورود مسائل جناحی به این تجمعات، اظهار کرد: نمی‌توان این موضوع را صفر و صدی ارزیابی کرد یا گفت که تجمعات شبانه به‌طور کامل از کارکرد اصلی خود خارج شده‌اند. هرچند ممکن است گاهی اوقات از افرادی دعوت کنند یا تابلو‌ها و پلاکارد‌هایی تهیه کنند که در آنها انصاف و عدالت رعایت نشده باشد، اما مردم باید خودشان با آنها برخورد کنند و البته کنترلی هم بر این موارد خاص انجام شود. اما در بسیاری از موارد اینگونه نیست و جو رایج در تجمعات این نیست و مردم با هدف بیان مطالب ارزشمند دور هم جمع می‌شوند. 

منبع: ایسنا

برچسب ها: تجمعات شبانه ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
 قرار همدلی مردم ارومیه در چهل و پنجمین شب حضور با استقامت+تصاویر
فریاد ابوالفضل علمدار خامنه ای نگهدار گرگانی ها در تجمعات شبانه
راهپیمایی شبانه مردم خوی زیر بارش رحمت الهی در شب ولادت امام رضا (ع)+ تصاویر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
نزدیک خونه ما بلندگوهای وحشتناکی گذاشتن که دیوارهای خونه به لرزه میافته و تا چند کیلومتری صدا میره از قبل از اذون شروع میکنن و تا ۹ شب یه نفس سخنرانی و شعار میدن و هیشکی هم به داد مردم نمیرسه
۰
۰
پاسخ دادن
سخنگوی دولت: بابت افزایش قیمت تعرفه اینترنت عذرخواهی نمی‌کنم؛ بابت عدم اطلاع‌رسانی عذرخواهی می‌کنم
ضرب‌شست انصارالله به سعودی؛ فشار بر زیرساخت‌های حیاتی عربستان
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب
جزئیات دیدار با رهبر انقلاب از زبان قالیباف
باقری کنی: نشست چهارجانبه تهران، گامی راهبردی در راستای اجرای ایده «امنیت درون‌زا» است
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
پزشکیان: تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران ثبات بازار‌های انرژی را با خطر مواجه کرد
نشست چهارجانبه تهران، ثمره مقاومت ملت ایران و رشادت نیرو‌های مسلح بود
هدف آمریکا از مذاکره، مهار توانمندی‌های ایران است
امیر الهامی: قدرت بازدارندگی را با اتکا به توان داخلی تقویت خواهیم کرد
آخرین اخبار
شناسایی و دستگیری دو تیم تروریستی در سراوان و ایرانشهر
لاله افتخاری: باید بر تهیه پلاکاردها و ترکیب سخنرانان تجمعات شبانه، نظارت شود
امیر الهامی: قدرت بازدارندگی را با اتکا به توان داخلی تقویت خواهیم کرد
پزشکیان: تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران ثبات بازار‌های انرژی را با خطر مواجه کرد
آغاز مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با حضور پزشکیان در مسکو
عارف: دشمن با جنگ اقتصادی سرمایه اجتماعی کشور را هدف قرار داده است
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهادی مستقل، فنی و توسعه محور باشد
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب
بیش از ۹۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار بخش عمومی قرار دارد
تأکید ایران و مصر بر تداوم رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک برای ثبات منطقه
سرلشکر رضایی: ناکارآمدی تضمین امنیتی واشنگتن آشکار شده است
سخنگوی دولت: بابت افزایش قیمت تعرفه اینترنت عذرخواهی نمی‌کنم؛ بابت عدم اطلاع‌رسانی عذرخواهی می‌کنم
تأمین مالی بودجه دولت با هدف جلوگیری از کسری بودجه از محورهای اقدامات وزارت اقتصاد است
باقری کنی: نشست چهارجانبه تهران، گامی راهبردی در راستای اجرای ایده «امنیت درون‌زا» است
کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
جزئیات دیدار با رهبر انقلاب از زبان قالیباف
حضور وزیر اقتصاد در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان
پزشکیان: ایران با جوانانش سربلند و استوار می‌ماند
عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی و حذف ارز واسط با شرکای تجاری
هدف آمریکا از مذاکره، مهار توانمندی‌های ایران است
ضرب‌شست انصارالله به سعودی؛ فشار بر زیرساخت‌های حیاتی عربستان
نشست چهارجانبه تهران، ثمره مقاومت ملت ایران و رشادت نیرو‌های مسلح بود
معلمان در برخورد با دانش‌آموزان متخلف خویشتن‌داری داشته باشند
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۵ آبان
سرلشکر رضایی: امنیت در غرب آسیا باید درون‌زا باشد
محمدباقر قالیباف: اعتماد به جوانان میراثی ارزشمند در مسیر انقلاب است
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح: هیچ شناور متخلفی امنیت ندارد
عارف: قهرمانی کشتی فرنگی ایران، جلوه‌ای از خودباوری نسل جوان است
رهبر انقلاب: کلید هرچه قوی‌تر شدن ایران، مرزشکنی علمی نخبگان است
بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای