باشگاه خبرنگاران جوان - لاله افتخاری، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در زمینه ضرورت رعایت اخلاق در اظهارنظر‌های سیاسی و مرز میان نقد صریح و تخریب شخصیت افراد، اظهار کرد: از آنجا که سیاست در کشور ما عین دیانت ماست، باید رعایت اخلاق نیز همچون سایر امور و احکام دینی در رفتار و عملکرد سیاسی توجه شود. اگر عملکرد مسئولان با نگاه اصلاحی، همراه با ارائه پیشنهاد‌ها و با حفظ حرمت‌ها بررسی شود و افراد توجه داشته باشند اگر مطلبی در داخل مطرح شود، دشمن نیز همان صدا را می‌شنود پس نباید گرادادن به دشمن باشد یا سخنانی مطرح شود که موجب تضعیف نظام و جایگاه مسئولان شود.

برخی انتقاد را بستری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی کرده‌اند

وی با اشاره به نحوه انتقاد در تریبون‌های عمومی، روزنامه‌ها و فضای مجازی ادامه داد: برخی افراد در بررسی عملکرد مسئولان جانب انصاف را رعایت و اگر نقدی مطرح می‌کنند، از روی دلسوزی است و با ارائه راهکار همراه می‌شود، اما گاهی‌اوقات گویا برخی افراد بستری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی، ضربه فنی کردن و از میدان خارج کردن رقیب خودشان پیدا کرده‌اند که اسلام و سیره اهل بیت علیهم‌السلام این رویکرد را قبول نمی‌کند و لازم است در این زمینه بازنگری شود و همه به یکدیگر تذکر بدهند.

طرح ادعا‌های اثبات‌نشده در تریبون‌ها، سم دروغ را به جامعه تزریق می‌کند

نماینده پیشین مجلس درباره مسئولیت صاحبان تریبون در قبال طرح سخنانی علیه افراد، گفت: نمی‌توان گفت این اتفاق همواره رخ می‌دهد گاهی اوقات به موضوع و محل وقوع آن اشاره می‌کنند و می‌گویند چنین کاری در کجا انجام شده است و اینکه باید آن کار انجام می‌شد یا انجام نمی‌شد، اما گاهی اوقات هم سخنی را مطرح می‌کنند و می‌گویند بعداً آن را ثابت خواهند کرد. در چنین شرایطی، دروغ، سم خود را وارد جامعه کرده است و تا زمانی که فرد بخواهد آن را ثابت کند، کار خودش را انجام داده است. وقتی تقوا و بصیرت نباشد، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.

تریبون‌داران در نقد عملکرد رفیق و رقیب یکسان عمل کنند، اعتماد مردم جلب می‌شود

وی درباره مسئولیت صاحبان تریبون در حفظ اعتماد عمومی در شرایط اختلافات سیاسی، اظهار کرد: اگر اخلاق رعایت شود، حتی زمانی که تریبون‌داران جدی‌ترین مطالب را مطرح می‌کند حتی اگر سخنانشان به مذاق برخی از شنوندگان خوش نیاید، بازهم او را تحسین می‌کنند؛ چراکه اعتمادشان به او جلب می‌شود و متوجه می‌شوند چه رقیب سیاسی سخنران کار اشتباهی انجام دهد او محکومش می‌کند و چه همفکر خودش همان کار غلط را انجام دهد آن را پرده‌پوشی نمی‌کند. اگر سخنران عادلانه و با انصاف با عملکرد‌ها مواجه شود، اعتماد مردم جلب می‌شود و با او همراه خواهند شد.

رسانه‌ها نباید هر خبری را که به دستشان می‌رسد، منتقل کنند

افتخاری در زمینه نقش و مسئولیت رسانه‌ها در رعایت اخلاق سیاسی، تصریح کرد: رسانه‌ها باید این مطالبه را مطرح کنند که خوراک رسانه‌ای سالم، مستند، منصفانه و مبتنی بر حقیقت باشد. مطالب باید عادلانه و با حفظ حرمت‌ها و شرایط مطرح شوند، به نظام آسیب نزنند و در زمان مناسب و با شناخت مخاطب منتشر شوند. رسانه‌ها نباید هر خبری را که به دستشان می‌رسد، منتقل کنند؛ بلکه باید بررسی کنند خبر از کجا آمده و منبع آن چیست. در غیر این صورت، ممکن است رسانه برای مدتی، مخاطبی برای خود جمع کند، اما پس از آن پایگاهش را از دست می‌دهد.

باید بر تهیه پلاکارد‌ها و ترکیب سخنرانان تجمعات شبانه، نظارت شود

فعال سیاسی اصولگرا درباره شعار‌های مطرح‌شده در برخی تجمعات شبانه و احتمال ورود مسائل جناحی به این تجمعات، اظهار کرد: نمی‌توان این موضوع را صفر و صدی ارزیابی کرد یا گفت که تجمعات شبانه به‌طور کامل از کارکرد اصلی خود خارج شده‌اند. هرچند ممکن است گاهی اوقات از افرادی دعوت کنند یا تابلو‌ها و پلاکارد‌هایی تهیه کنند که در آنها انصاف و عدالت رعایت نشده باشد، اما مردم باید خودشان با آنها برخورد کنند و البته کنترلی هم بر این موارد خاص انجام شود. اما در بسیاری از موارد اینگونه نیست و جو رایج در تجمعات این نیست و مردم با هدف بیان مطالب ارزشمند دور هم جمع می‌شوند.

منبع: ایسنا