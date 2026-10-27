باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلسه بررسی راهکار‌های پیشگیرانه و حمایتی در حوزه دانش‌آموزی با تأکید بر ایمنی، عدالت آموزشی و حمایت از مناطق کم‌برخوردار در محل سالن جلسات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان برگزار شد.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان در این جلسه اظهار کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی و اهمیت تأمین امنیت، سلامت و آرامش دانش‌آموزان، لازم است موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان را صرفاً محدود به محیط مدرسه ندانیم، بلکه مجموعه عواملی را که بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و تحصیلی آنان تأثیرگذار است، به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار دهیم.

حسن اصلانی تصریح کرد: از منظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، یکی از اصول اساسی در حوزه پیشگیری، شناسایی به‌موقع عوامل خطر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه پیش از وقوع حادثه یا بروز آسیب است. بر همین اساس، موضوعاتی نظیر ایمنی سرویس‌های مدارس، نظارت بر صلاحیت رانندگان، دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اصلانی گفت: رفت‌وآمد روزانه دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، یکی از حوزه‌هایی است که نیازمند نظارت مستمر و هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول است. در این زمینه، ضروری است وضعیت صلاحیت رانندگان، اعتبار مدارک و مجوز‌های لازم، معاینه فنی خودروها، ظرفیت مجاز، رعایت ضوابط ایمنی و نحوه سوار و پیاده شدن دانش‌آموزان به‌صورت مستمر بررسی شود.

وی پیشنهاد کرد: سازوکاری برای دریافت و رسیدگی سریع به گزارش‌های مربوط به تخلفات، ناایمنی خودرو‌ها و رفتار‌های پرخطر در مسیر‌های سرویس مدارس پیش‌بینی شود.

اصلانی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، صرفاً برخورد با تخلفات نیست؛ بلکه اولویت اصلی باید پیشگیری از حوادث، کاهش خطرات و ایجاد اطمینان خاطر برای خانواده‌ها باشد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه حمایت اجتماعی از کودکان، فراهم کردن فرصت‌های نسبتاً برابر برای برخورداری از آموزش باکیفیت است، افزود: در برخی مناطق روستایی، دورافتاده و کم‌برخوردار استان، ممکن است دانش‌آموزان با محدودیت‌هایی در دسترسی به لوازم‌التحریر، پوشاک و ملزومات آموزشی، امکانات کمک‌آموزشی یا حتی وسیله رفت‌وآمد مناسب مواجه باشند.

اصلانی تصریح کرد: این محدودیت‌ها، در صورت تداوم، می‌تواند زمینه‌ساز افت تحصیلی، کاهش انگیزه، غیبت‌های مکرر و در مواردی ترک تحصیل شود. بنابراین، لازم است حمایت از این دانش‌آموزان به‌صورت هدفمند، بر اساس شناسایی دقیق نیاز‌ها و با حفظ کرامت و محرمانگی اطلاعات خانوادگی آنان انجام شود.

وی اظهار کرد:پیشنهاد می‌شودآموزش‌وپرورش با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، خیرین و سایر نهاد‌های حمایتی، فهرست نیاز‌های واقعی دانش‌آموزان را در مناطق هدف تهیه کرده و برای تأمین ملزومات ضروری آنان برنامه‌ای مشخص و قابل ارزیابی تدوین کند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان افزود: در این زمینه، توزیع کمک‌ها باید بر اساس شاخص‌های روشن و میزان نیاز صورت گیرد تا از موازی‌کاری، توزیع نامتوازن امکانات و محروم ماندن دانش‌آموزان نیازمند جلوگیری شود.

اصلانی در پایان گفت:امیدواریم با همکاری و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های حاضر، بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که هیچ دانش‌آموزی به دلیل ناایمنی مسیر رفت‌وآمد، محرومیت اقتصادی یا فقدان حمایت به‌موقع، از حق آموزش ایمن و مناسب محروم نماند.

منبع:دادگستری کل استان کردستان