باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها نصب کنتورمستقل برای واحد‌ها برای جلوگیری از اسراف و بی‌عدالتی در مصرف آب درخواست ساکنان شهر پردیس استان تهران شده است. این در حالی است که برخی از واحد‌ها الگوی مصرف آب را رعایت نمی‌کنند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام مجتمع‌های بزرگ و پرجمعیت شهر پردیس استان تهران این روز‌ها با یک چالش جدی روبه‌رو هستند و خواستار نصب کنتور آب مصرفی برای همه واحد‌های هر طرف اداره آبفا هستند. این مدل از توزیع آب باعث شده تا برخی از واحد‌ها الگوی مصرف را رعایت نکرده و دست به اسراف بزنند، درحالی که هزینه و تبعات آن به طورمساوی یا ناعادلانه به پای کسانی نوشته می‌شود که با دقت آب را مصرف می‌کنند. این وضعیت موجب نارضایتی و تنش میان همسایگان شده است. از مسئولان و مدیران مربوطه درخواست داریم تا پیش از بحرانی‌تر شدن اوضاع، هرچه سریع‌تر برای نصب کنتور‌های مجزا برای تمامی واحد‌ها چاره‌اندیشی و اقدام کنند.

این در حالی است که برخی مالکان بدون هماهنگی با اداره ابفا، خود کنتور خریداری نموده و با هدف مجزا نمودن بهای آب مصرفی از دیگر ساکنان نصب می‌کنند؛ که این کار باعث می‌شود مسولان ساختمان توانایی خواندن مقدار مصرفی برای تمام واحد‌ها نداشته باشد و باید مامور اداره اب قرائت کند. لطفا پیگیری کنید.

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