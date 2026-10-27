شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به نصب کنتور مستقل برای مجتمع‌های بزرگ و پر جمعیت ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها نصب کنتورمستقل برای واحد‌ها برای جلوگیری از اسراف و بی‌عدالتی در مصرف آب درخواست ساکنان شهر پردیس استان تهران شده است. این در حالی است که برخی از واحد‌ها الگوی مصرف آب را رعایت نمی‌کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام مجتمع‌های بزرگ و پرجمعیت شهر پردیس استان تهران این روز‌ها با یک چالش جدی روبه‌رو هستند و خواستار نصب کنتور آب مصرفی برای همه واحد‌های هر طرف اداره آبفا هستند. این مدل از توزیع آب باعث شده تا برخی از واحد‌ها الگوی مصرف را رعایت نکرده و دست به اسراف بزنند، درحالی که هزینه و تبعات آن به طورمساوی یا ناعادلانه به پای کسانی نوشته می‌شود که با دقت آب را مصرف می‌کنند.  این وضعیت موجب نارضایتی و تنش میان همسایگان شده است. از مسئولان و مدیران مربوطه درخواست داریم تا پیش از بحرانی‌تر شدن اوضاع، هرچه سریع‌تر برای نصب کنتور‌های مجزا برای تمامی واحد‌ها چاره‌اندیشی و اقدام کنند. 
این در حالی است که برخی مالکان بدون هماهنگی با اداره ابفا، خود کنتور خریداری نموده و با هدف مجزا نمودن بهای آب مصرفی از دیگر ساکنان نصب می‌کنند؛ که این کار باعث می‌شود مسولان ساختمان توانایی خواندن مقدار مصرفی برای تمام واحد‌ها نداشته باشد و باید مامور اداره اب قرائت کند. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: مصرف آب ، الگوی مصرف آب ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
گلایه پایتخت نشینان از قطعی طولانی مدت آب در برخی از مناطق
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
٣٩۰ دانش‌آموز دبستان "شهید خرمی" نیشابور حامیان آب شدند + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
دانش آموزان دبستان دخترانه نیایش نیشابور حامیان آب شدند + عکس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گرامیداشت ایام فاطمیه در قم به روایت تصاویر
گلایه ساکنان شهرک فرزان از آنتن دهی ضعیف تلفن همراه
گران شدن اینترنت کاربران را به دردسر انداخت
معلمان حق التدریسی همچنان در انتظار تعیین تکلیف استخدام
گلایه از اجرا نشدن طرح خدمت سربازی در محل سکونت
درخواست اهالی پردیس برای نصب کنتور مستقل در مجتمع‌های بزرگ و پر جمعیت
آخرین اخبار
درخواست اهالی پردیس برای نصب کنتور مستقل در مجتمع‌های بزرگ و پر جمعیت
معلمان حق التدریسی همچنان در انتظار تعیین تکلیف استخدام
گلایه از اجرا نشدن طرح خدمت سربازی در محل سکونت
گران شدن اینترنت کاربران را به دردسر انداخت
گلایه ساکنان شهرک فرزان از آنتن دهی ضعیف تلفن همراه
گرامیداشت ایام فاطمیه در قم به روایت تصاویر