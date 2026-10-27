مستند "روی خوش آقای رحمتی" رونمایی و مراسم پاسداشت اکبر رحمتی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از مستند «روی خوش آقای رحمتی» و مراسم پاسداشت این هنرمند پیشکسوت شامگاه دیروز در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در این مراسم، اسماعیل خلج، داریوش مودبیان، ایرج راد، آتش تقی‌پور، فخرالدین صدیق شریف، رسول نجفیان، ناصر ممدوح، عزت الله رمضانی فر و جمعی از هنرمندان حضور داشتند.

ابوالفضل توکلی کارگردان فیلم مستند «روی خوش آقای رحمتی» با اشاره به تجربه ساخت این اثر گفت: خوشحالم اسمی برای فیلم انتخاب شده است که مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آقای رحمتی با روی خوش خود و مهربانی که به همه عرضه می‌داشت، سر فیلمبرداری فیلم خیلی به ما کمک کرد. در این اثر به مدرسه دوران کودکی ایشان هم رفتیم. ایشان باز هم با روی خوش اجازه فیلمبرداری گرفت. سری به کارگاه نمایش در خیابان جمهوری هم زدیم که اکنون تبدیل به یک انبار موبایل شده است. رفتار خوب آقای رحمتی با مالک آنجا آن قدر او را مجذوب کرد که اجازه داد به راحتی وارد آن انبار شویم و فیلمبرداری کنیم.

رضا صالحی مدیر تولید شبکه مستند سیما در سخنانی کوتاه خطاب به اکبر رحمتی گفت: برای ما که تلویزیون یار و همدم دوران کودکی و نوجوانی نسل‌ها بود، شما قهرمان‌های قصه زندگی ما را رنگی کردید و از دیدن کار‌های شما واقعا لذت بردیم. کوچکترین کاری که از دستمان برمی‌آید این است که با مستندی روایت‌گر حضورتان در قاب تصویر و این گونه در خدمت شما باشیم.

اکبر رحمتی در این مراسم تقدیر گفت: از تک تک شما عزیزان که به این مراسم آمدید تشکر می‌کنم. تشکر ویژه من از همسرم است که ۵۴ سال همراه من است و در این مسیر با کم و زیاد من ساخته است. همه آن چیزی که دارم و هستم را مدیون او هستم. فکر می‌کنم او مرا بسیار هدایت کرده و بخشی از این هدایت، هدایت معنوی بوده است.

در پایان این مراسم از فیلم مستند «روش خوش آقای رحمتی» رونمایی شد و ضمن نمایش این اثر، از یک عمر فعالیت هنری این هنرمند پیشکسوت تقدیر به عمل آمد. شبکه مستند سیما و موسسه هنرمندان پیشکسوت هدایایی را به رسم یادبود به وی تقدیم کردند.