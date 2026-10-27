سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای انصارالله به دو هواپیمای ترابری نظامی در خاک عربستان حمله کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش یمن اعلام کرد تلاش نیرو‌های وابسته به عربستان برای پیشروی از سمت جنوب باب‌المندب را با استفاده از موشک‌های بالستیک و سلاح‌های سنگین هدف قرار داده است.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد این حمله شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

ارتش یمن همچنین اعلام کرد دو هواپیمای ترابری نظامی را در فرودگاه نجران و پایگاه هوایی خالد در خمیس مشیط عربستان هدف قرار داده است.

این اعلام پس از آن صورت گرفت که ارتش یمن از هدف قرار دادن پالایشگاه رأس تنوره در شرق عربستان با موشک بالستیک خبر داد و اعلام کرد این حمله با دقت انجام شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: یحیی سریع ، انصارالله یمن
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