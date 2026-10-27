باشگاه خبرنگاران جوان - در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان علیرضا مهمدی مقابل سمن نوویکوف قهرمان المپیک از بلغارستان با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله مقابل گوورگ تادئوسیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر ۱ به پیروزی رسید و به فینال رسید.