مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از صرفه‌جویی و بازگشت سرمایه به ارزش بیش از ۱۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان با فعالیت کارگاه‌های لجستیک معکوس این شرکت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ محمدسعید سلطانی اظهار کرد: لجستیک معکوس به فرآیند بازگرداندن تجهیزات و مواد مستعمل به چرخه بهره‌برداری از طریق تعمیر، بازسازی یا بازیافت گفته می‌شود و در این فرآیند، قطعات مورد نیاز برای تعمیر تجهیزات و گروه‌های کالایی در بسیاری از موارد از طریق دمونتاژ تجهیزات اسقاط مشابه تامین می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی در شرکت‌های توزیع نیروی برق، افزود: هدف اصلی این نظام، خلق بیشترین ارزش از دارایی‌ها با کمترین هزینه است و اجرای برنامه‌های لجستیک معکوس می‌تواند نقش موثری در تحقق این هدف داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به عملکرد کارگاه‌های لجستیک معکوس این شرکت گفت: در دوره مذکور ۱۲۸ دستگاه ترانسفورماتور، ۲۲ دستگاه از گروه کالایی تابلو‌های (MV/LV)، تعداد ۲۷۸ دستگاه از گروه تجهیزات شبکه فشار ضعیف، ۴۳ دستگاه تجهیزات حفاظتی و اتوماسیون، ۱۵۲ دستگاه تجهیزات روشنایی معابر و ۲۰ دستگاه تجهیزات و یراق‌آلات فلزی بازیافت و بازسازی شد.

وی ادامه داد: همچنین سه دستگاه از سایر گروه‌های تجهیزاتی نیز در این فرآیند قرار گرفت که مجموع اقدامات انجام‌شده، بیش از ۱۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان صرفه‌جویی و بازگشت سرمایه برای شرکت به همراه داشته است.

منبع:شرکت برق کردستان

برچسب ها: کردستان ، بازگشت سرمایه ، پشتیبانی لجستیک
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