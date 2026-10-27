سعید اسماعیلی فرنگی کار وزن ۶۷ کیلوگرم چهارمین طلایی در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فینال وزن ۶۷ کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان سعید اسماعیلی مقابل آیت جان خالماخانوف قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و چهارمین طلای کاروان ایران را ضرب کرد. 

سعید اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لائوینا از هلند را مغلوب کرد. وی در مرحله بعد مقابل جین سینکسین از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

اسماعیلی در این مرحله مقابل باغدات ساباز از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از آذربایجان با نتیجه ۱ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد.

برچسب ها: سعید اسماعیلی ، کشتی فرنگی ، کشتی فرنگی قهرمانی جهان
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