رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز برداشت زعفران در ۵۵ هکتار از اراضی استان خبر داد و گفت: توسعه این محصول کم‌آب‌بر می‌تواند به مدیریت منابع آب و رونق اشتغال روستایی کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های استان برای گسترش کشت زعفران اظهار کرد: با توجه به چالش‌های تأمین و مدیریت منابع آب‌ تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و باارزش افزوده بالا از اولویت‌های جهاد کشاورزی استان است.

وی افزود: زعفران به آب اندکی نیاز دارد و می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای استفاده هوشمندانه‌تر از منابع آبی منطقه باشد. 

اصغری افزود: برآورد می‌شود با میانگین تولید ۳.۵ کیلوگرم در هر هکتار امسال نزدیک به ۱۹۵ کیلوگرم زعفران در استان برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش این محصول در پایداری اقتصاد روستاها گفت: کشت زعفران در استان بیش از ۸ هزار روز اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و به تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی کمک می‌کند.

اصغری همچنین از پیگیری برنامه‌های حمایتی برای کاهش موانع تولید خبر داد و گفت: ارائه تسهیلات بانکی، مشاوره‌های فنی و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان برای بهبود کیفیت و افزایش سودآوری تولید با هدف ارتقای توان کشاورزان در زنجیره تأمین محصولات دارویی دنبال می‌شود.

برچسب ها: برداشت زعفران ، جهادکشاورزی
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