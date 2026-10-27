قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از انهدام ۲ تیم تروریستی در سراوان و ایرانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از انهدام ۲ تیم تروریستی در سراوان و ایرانشهر خبر داد و اعلام کرد: در ادامه ضربات پی در پی به تیم‌های گروهک‌های تروریستی در منطقه جنوب شرق، با اشراف اطلاعاتی و متعاقب آن اقدام پیش‌دستانه جامعه اطلاعاتی، دو تیم تروریستی در مناطق سراوان و ایرانشهر شناسایی و صحرگاه امروز اعضا این تیم‌ها دستگیر شدند. 

لازم به ذکر است تیم‌های متلاشی شده قصد داشتند اقدام به اجرای چند عملیات تروریستی در ایرانشهر و سراوان نمایند که با اقدام قاطع دستگاه‌های اطلاعاتی ناکام ماندند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ضمن تشکر از صبر و بردباری و همکاری مردم غیور منطقه در جریان اجرای این عملیات، به مزدوران آمریکا و رژیم صهیونی هشدار می‌دهد عاقبت مزدوری برای دشمن؛ هلاکت و نابودی است.

برچسب ها: تیم تروریستی ، سراوان ، نیروی زمینی سپاه
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