دادستانی تهران از بازداشت یک بلاگر زن ورزشی و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزاری «نمایشگاه فیتکس تهران» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تشکیل پرونده قضایی در رابطه با رفتار‌های خلاف عرف و قانون در «نمایشگاه فیتکس تهران» که مدتی پیش در بوستان گفت‌و‌گو برگزار شد، دادستانی تهران از بازداشت یک بلاگر زن ورزشی و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزاری این رویداد خبر داد. 

براساس این گزارش، یک بلاگر زن ورزشی حاضر در این نمایشگاه به اتهام انتشار تصاویر و فیلم در فضای مجازی و حقیقی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. 

همچنین برای یکی دیگر از عوامل برگزارکننده مراسم که در طراحی و برنامه‌ریزی این رویداد نقش داشته است، حکم جلب صادر شده است.

پیش‌تر در پی برگزاری این رویداد که با عدم رعایت موازین قانونی و شرعی همراه بود، دادستانی تهران ضمن ورود به موضوع، ضمن تشکیل پرونده برای عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه، متهمان را به دادسرا احضار کرده بود.

در جریان این اقدامات، صفحات متعلق به این نمایشگاه نیز مسدود شد. 

رسیدگی قضایی به ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، نمایشگاه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
هر جا حرف میشه میگن ول کردن دیگه مملکت رو !!!!
بابا این دیگه بی حجابی نیست
این رسما بی حیاییه
زنی که پاش رو تو این جمع باز میکنه همه ببینن دیگه حیا رو خورده عفت رو قی کرده
۹
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
عفت و حیا توی مملکت مردددددد
۶
۳۹
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