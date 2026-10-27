باشگاه خبرنگاران جوان - نشست علمی تخصصی «ال‌نینو و احتمال تغییر الگوی بارش در استان فارس» روز سه‌شنبه، پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵، به‌همت بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط‌زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، با همکاری پژوهشکده آب و محیط‌زیست این دانشگاه، در تالار امیرکبیر دانشگاه شیراز برگزار شد.

این نشست با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، مشاوران و نمایندگان برخی نهاد‌ها و صنایع، با هدف بررسی شرایط موجود، ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول و تبادل‌نظر درباره راهکار‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات احتمالی بارش‌های حدی و سیلاب‌های شهری و رودخانه‌ای برگزار شد.

بحران آب؛ برآیند عوامل اقلیمی و مدیریتی

امین حق‌نگهدار، رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه شیراز، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه برای مواجهه با پیامد‌های احتمالی تغییرات اقلیمی، اظهار کرد: بحران آب در ایران تنها ناشی از عوامل اقلیمی نیست، بلکه مسائل مدیریتی نیز در شکل‌گیری و تداوم آن نقش دارند؛ ازاین‌رو، برای کاهش مخاطرات پیش‌رو، باید هر دو بُعد به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرند.

او با اشاره به رسالت اجتماعی دانشگاه شیراز در پرداختن به مسائل مرتبط با آب و محیط‌زیست افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر الگو‌های بارش در ماه‌های پیش‌رو، برگزاری این نشست در دستور کار قرار گرفت تا زمینه هم‌اندیشی متخصصان و مدیران برای شناسایی مخاطرات احتمالی و ارائه راهکار‌های علمی فراهم شود.

رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه شیراز ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست، بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی و تخصصی صاحب‌نظران و تقویت تعامل میان دانشگاه و دستگاه‌های مسئول است تا بتوان برای مواجهه بهتر با شرایط احتمالی پیش‌رو برنامه‌ریزی کرد و با اتخاذ تدابیر مناسب، خطرات و خسارت‌های احتمالی در شهر و استان را به حداقل رساند.

ال‌نینو چگونه بر الگو‌های بارش تأثیر می‌گذارد؟

حق‌نگهدار با اشاره به اهمیت شناخت پدیده ال‌نینو بیان کرد: ال‌نینو یکی از پدیده‌های طبیعی اقلیمی است که در پی گرم‌شدن غیرمعمول آب‌های سطحی بخش‌هایی از اقیانوس آرام استوایی و تغییر در تعامل میان اقیانوس و جو شکل می‌گیرد. این پدیده می‌تواند گردش عمومی جو را تحت تأثیر قرار دهد و موجب تغییر الگو‌های دما و بارش در مناطق مختلف جهان شود.

او با بیان اینکه پیامد‌های ال‌نینو در همه مناطق یکسان نیست، توضیح داد: بسته به شدت پدیده، زمان وقوع آن و شرایط اقلیمی هر منطقه، ممکن است تغییرات بارش به شکل افزایش یا کاهش بروز کند. ازاین‌رو، بررسی تأثیر احتمالی این پدیده بر ایران و استان فارس باید با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و شرایط اقلیمی محلی انجام شود.

حق‌نگهدار همچنین با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های حدی و سیلاب‌های ناگهانی شهری و رودخانه‌ای تأکید کرد: در صورت افزایش بارندگی‌ها، آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت روان‌آب‌ها، کاهش خطر آب‌گرفتگی معابر و پیشگیری از خسارت‌های ناشی از سیلاب اهمیت بیشتری می‌یابد. بنابراین، بررسی وضعیت موجود، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و هماهنگی میان نهاد‌های مسئول باید پیش از وقوع رخداد‌های احتمالی مورد توجه قرار گیرد.

افزایش احتمالی بارش‌ها به معنای پایان بحران کم‌آبی نیست

رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه شیراز با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به مسئله آب گفت: تغییرات احتمالی الگوی بارش و افزایش بارندگی در برخی مناطق را نباید به معنای رفع بحران کم‌آبی تلقی کرد؛ زیرا وضعیت منابع آب کشور همچنان نیازمند توجه مستمر، برنامه‌ریزی بلندمدت و مدیریت مؤثر است.

او افزود: بخشی از مشکلات منابع آب کشور ریشه در شرایط اقلیمی و محدودیت‌های طبیعی دارد و بخش دیگری به شیوه مدیریت منابع آب بازمی‌گردد. ازاین‌رو، در کنار آمادگی برای مقابله با سیلاب، باید بهره‌برداری بهینه از بارش‌ها، تقویت مدیریت منابع آب و اصلاح شیوه‌های مدیریتی نیز در کانون توجه قرار گیرد.

حق‌نگهدار تأکید کرد: بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت، در صورت نبود زیرساخت‌های مناسب برای هدایت و ذخیره روان‌آب‌ها، ممکن است به‌جای تقویت منابع آب، خسارت‌های گسترده‌ای به دنبال داشته باشند. بنابراین، مدیریت صحیح روان‌آب‌ها و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت بارش‌ها، در کنار اقدامات پیشگیرانه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

منبع: دانشگاه شیراز