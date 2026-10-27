باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد حسن‌زاده عصر روز سه‌شنبه با تاکید بر لزوم توجه مردم به هشدار‌های هواشناسی و تغییرات جوی اظهار کرد: برابر هشدار‌های هواشناسی صادر شده، احتمال وقوع باران و تندباد و تگرگ در ارتفاعات استان هرمزگان و نقاطی از شهرستان بندرعباس و همچنین احتمال تشدید ناپایداری‌ها و انتقال آن به سایر نقاط شهری و روستایی طی ساعات آینده، عصر و شامگاه سه شنبه وجود دارد.

وی بیان کرد: مردم از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت به سازه‌های مختلف بیاندیشند و از پارک خودرو‌ها در نقاطی که احتمال سقوط اجسام وجود یا درختان پرهیز کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تاکید کرد: از فعالیت در ارتفاعات پرهیز و از چرای دام در مناطق مرتفع در مدت فعالیت این سامانه خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد و ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه انجام شود.