باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل روز سه‌شنبه از کشور‌های غربی خواست «رویکرد مخرب خود در قبال ایران را کنار بگذارند و به تلاش‌ها برای یافتن راه‌حلی از طریق مذاکره بپیوندند».

نبنزیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران تأکید کرد: «هیچ جایگزینی برای حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

مسکو از زمان آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه در فوریه سال جاری میلادی به‌طور مستمر از تهران حمایت کرده و خواستار خویشتن‌داری طرف‌ها شده است.

منبع: بریکینگ نیوز