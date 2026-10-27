افزایش سرانه فضای آموزشی کردستان به ۵.۳۸ مترمربع

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان شامگاه پنجم آبان‌ماه در نشست شورای آموزش و پرورش استان، گزارشی از وضعیت پروژه‌های عمرانی، شاخص‌های آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های ارتقای عدالت آموزشی ارائه کرد.

سید فؤاد حسینی با اشاره به پروژه‌های تعریف‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: از مجموع ۱۹۴ پروژه پیش‌بینی‌شده، ۹۸ پروژه به بهره‌برداری رسیده، ۵۹ پروژه در حال اجراست و ۳۷ پروژه نیز هنوز آغاز نشده است.

وی افزود: با اجرای طرح‌های توسعه‌ای از ابتدای دولت چهاردهم، ۷۵ هزار مترمربع فضای آموزشی به استان اضافه شده و سرانه فضای آموزشی کردستان از ۴.۸ به ۵.۳۸ مترمربع افزایش یافته است.

حسینی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس گفت: طی دو سال گذشته ۹۰ هزار مترمربع فضای ورزشی به مجموعه فضاهای استان اضافه شده و سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان از ۲۴ به حدود ۵۸ سانتی‌متر رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها همچنان از نیازهای مهم استان به شمار می‌رود، ادامه داد: با وجود اقدامات انجام‌شده، در زمینه سرانه فضاهای آموزشی و ورزشی و برخی امکانات مورد نیاز مدارس، همچنان به حمایت و توجه بیشتر نیاز داریم.

وی همچنین از افزایش پوشش واقعی دوره ابتدایی از ۹۸.۷۴ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به ۹۹.۳۴ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برنامه‌های جبرانی برای تقویت یادگیری دانش‌آموزان و توانمندسازی معلمان نیز اجرا شده است.

حسینی با اشاره به تغییرات شاخص‌های تحصیلی استان بیان کرد: نرخ ترک تحصیل در دوره متوسطه از ۳.۸۲ درصد به ۲.۶۹ درصد کاهش یافته و میانگین نمرات امتحانات نهایی نیز با رشد ۱.۶ درصدی همراه بوده است. کردستان از نظر رشد نمرات امتحانات نهایی در جایگاه چهاردهم کشور قرار گرفته است.

وی توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی را از برنامه‌های مهم استان برشمرد و افزود: با راه‌اندازی سه هنرستان وابسته و دو هنرستان جوار صنعت و گسترش رشته‌های تحصیلی، شمار دانش‌آموزان شاخه کشاورزی نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: دانش‌آموزان استان در طرح ایران دیجیتال موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شده‌اند و در حوزه فعالیت‌های قرآنی نیز رتبه نخست کشور در حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم و رتبه سوم طرح زندگی با آیه‌ها را کسب کرده‌اند.

حسینی با اشاره به عملکرد حوزه تربیت‌بدنی و سلامت گفت: دانش‌آموزان استان در مسابقات مختلف دانش‌آموزی ۶۸ مدال کسب کرده‌اند و در تابستان امسال نیز ۱۴ عنوان قهرمانی به دست آورده‌اند.

وی افزود: توسعه خدمات مشاوره‌ای، برگزاری برنامه‌های قرآنی و فرهنگی و تأمین تجهیزات ورزشی مدارس نیز از دیگر اقداماتی بوده که در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دنبال شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به مصوبات نشست پیشین شورای آموزش و پرورش گفت: برای بررسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل، نشست مشترکی با حضور دستگاه‌های مسئول از جمله ثبت احوال و دادگستری برگزار شده و گزارش اقدامات در موعد مقرر ارائه می‌شود.

حسینی افزود: برای آغاز سال تحصیلی نیز اقداماتی در زمینه مدیریت ترافیک اطراف مدارس، خط‌کشی معابر و ایمن‌سازی مسیرهای دانش‌آموزان با همکاری پلیس راهور و شهرداری‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به پیگیری سهم قانونی آموزش و پرورش از عوارض و پرداختی‌های شهرداری‌ها تأکید کرد: عملکرد شهرداری‌های استان در این زمینه یکسان نبوده و موضوع برای صیانت از حقوق دانش‌آموزان از طریق ظرفیت‌های قانونی و دستگاه‌های نظارتی پیگیری خواهد شد.

حسینی در پایان با اشاره به بازدید مسئولان وزارت آموزش و پرورش از پروژه‌ها و مدارس شهرستان‌های قروه، دهگلان و بخش سریش‌آباد گفت: این بازدیدها با هدف بررسی نیازهای آموزشی و پیگیری مسائل زیرساختی انجام شده و نتایج و دستاوردهای سفر پس از جمع‌بندی اقدامات اطلاع‌رسانی خواهد شد.