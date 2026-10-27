باشگاه خبرنگاران جوان - محمود اسپانلو گفت: گزارشی به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان واصل شد مبنی بر اینکه فردی با ادعای ارتباط با مسئولان عالی قضایی و لشکری، با خانواده‌های متهمان ارتباط برقرار می‌کند و مدعی می‌شود می‌تواند با استفاده از نفوذ خود، در روند رسیدگی به پرونده‌ها دخالت و زمینه صدور رأی برائت برای متهمان را فراهم کند.

اسپانلو افزود: این فرد در یکی از موارد، با خانواده یکی از متهمان ارتباط گرفته و در قبال وعده برائت فرزندشان از اتهام مطرح‌شده در پرونده، مبلغ ۵ میلیارد تومان درخواست کرده بود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به پیگیری‌های حفاظت و اطلاعات دادگستری استان پس از دریافت گزارش گفت: در جریان رصد و اقدامات انجام‌شده، متهم اصلی زمانی که قصد دریافت ۲۰ سکه طلا به‌عنوان پیش‌پرداخت را داشت، دستگیر شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این فرد، شخص دیگری که به‌عنوان رابط با وی همکاری می‌کرد و وظیفه شناسایی قربانیان و برقراری ارتباط با آنان را بر عهده داشت نیز شناسایی و دستگیر شده است.

اسپانلو با بیان اینکه پرونده هر دو متهم در دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است، تأکید کرد: بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد ادعا‌های مربوط به ارتباط متهمان با دستگاه قضایی، درست نیست.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با هشدار درباره به شگرد افرادی که با ادعای ارتباط با مسئولان عالی قضایی، لشکری، اطلاعاتی و امنیتی تلاش می‌کنند از خانواده‌های متهمان پول دریافت کنند، گفت: بار‌ها تأکید کرده‌ایم مردم در مواجهه با افرادی که مدعی برخورداری از چنین ارتباطاتی و توانایی تأثیرگذاری بر پرونده‌های قضایی هستند، احتمال کلاهبرداری و ادعای خلاف واقع را در نظر بگیرند.

وی افزود: افرادی که با چنین مواردی مواجه می‌شوند، می‌توانند با مراجعه حضوری به حوزه‌های قضایی سراسر استان و دفاتر ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان، موضوع را گزارش کنند.

اسپانلو ادامه داد: همچنین شهروندان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق تماس با شماره ۱۲۷، گزارش‌های خود را در طول شبانه‌روزی اعلام کنند تا موضوع بررسی و پس از صحت‌سنجی، اقدامات لازم انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر ضرورت هوشیاری خانواده‌های افراد دارای پرونده قضایی گفت:: اعتماد به افرادی که در قبال دریافت پول وعده تغییر نتیجه پرونده یا صدور رأی برائت می‌دهند، علاوه بر تحمیل خسارت مالی، سبب انحراف خانواده‌ها از مسیر قانونی دفاع می‌شود.

اسپانلو افزود: خانواده‌ها به‌جای اعتماد به وعده‌های واهی این افراد، باید وقت و توان خود را صرف ارائه ادله، مستندات و شواهد مرتبط با پرونده و پیگیری روند قانونی آن کنند، زیرا با اعتماد به مدعیان نفوذ، نه تنها مال خود را از دست می‌دهند بلکه ممکن است فرصت دفاع مؤثر را از آنان بگیرد.

منبع: دادگستری