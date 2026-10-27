باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ احمد فعله‌گری، مدیرعامل شرکت گاز استان، به همراه جمعی از مسئولان این شرکت با مرتضی جوانمردی، فرماندار شهرستان قروه، دیدار و درباره راهکار‌های مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی گفت‌و‌گو کرد.

فرماندار قروه در این دیدار با قدردانی از عملکرد شرکت گاز استان کردستان در زمینه تأمین انرژی اظهار کرد: عملکرد این شرکت در حوزه گازرسانی و تأمین انرژی موفق و درخشان بوده است و مردم استان و شهرستان قروه نیز قدردان تلاش‌های مدیریت و کارکنان این مجموعه هستند.

مرتضی جوانمردی با اشاره به برخورداری کامل جمعیت شهری و روستایی شهرستان از گاز طبیعی افزود: پوشش ۱۰۰ درصدی گازرسانی در قروه نشان‌دهنده تلاش مجموعه شرکت گاز استان است و این عملکرد مطلوب در افزایش رضایتمندی مردم نقش داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از توسعه زیرساخت‌های تأمین انرژی به مدیریت مصرف تصریح کرد: فرهنگ صحیح مصرف گاز طبیعی باید در جامعه نهادینه شود تا ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، پایداری تأمین انرژی در کشور تقویت شود.

فرماندار قروه با اشاره به ناترازی تولید و مصرف گاز، رعایت الگوی مصرف بهینه در دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: فرمانداری شهرستان خود را موظف به اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی، می‌داند و اجرای این الزامات را در دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌کند.

اجرای طرح‌های عملی برای کاهش مصرف گاز

در ادامه این دیدار، احمد فعله‌گری، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، با اشاره به سابقه گازرسانی در شهرستان قروه اظهار کرد: قروه نخستین شهر استان کردستان بود که از نعمت گاز طبیعی برخوردار شد و نخستین روستای گازدار استان، روستای قلعه، نیز در این شهرستان قرار دارد. اکنون تمامی جمعیت شهری و روستایی قروه تحت پوشش گاز طبیعی هستند.

وی با بیان اینکه توسعه گازرسانی باید با برنامه‌های مدیریت مصرف همراه باشد، افزود: یکی از محور‌های مورد پیگیری در سفر به قروه، فعالیت شرکت‌های کارور و اجرای طرح‌های فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی است.

فعله‌گری ادامه داد: شرکت‌های کارور می‌توانند با برنامه‌ریزی مستمر و اجرای اقدامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از جمله اصلاح و هوشمندسازی موتورخانه‌ها و بهبود وضعیت در‌ها و پنجره‌ها، نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خاطرنشان کرد: اقدامات شرکت‌های کارور برای مشترکان هزینه‌ای در بر ندارد و اجرای اصولی این طرح‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف گاز طبیعی کمک کند.

آموزش و فرهنگ‌سازی؛ مکمل برنامه‌های بهینه‌سازی

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان همچنین طرح ملی «همیار گاز» را از برنامه‌های مهم این شرکت برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی عنوان کرد و گفت: دانش‌آموزان و معلمان شهرستان قروه در سال گذشته با ثبت‌نام و مشارکت آموزشی در سامانه همیار گاز، موفق به کسب رتبه نخست استانی شدند.

وی افزود: شرکت گاز استان کردستان به‌منظور قدردانی از مشارکت دانش‌آموزان و معلمان این شهرستان، مراسم تقدیری در سالن همایش آموزش‌وپرورش برگزار می‌کند.

فعله‌گری در پایان از حمایت فرماندار قروه در اجرای مصوبات مربوط به مصرف بهینه گاز طبیعی و پیگیری این موضوع در دستگاه‌های اجرایی شهرستان قدردانی کرد.

با توجه به پوشش کامل گازرسانی در قروه، تداوم همکاری میان شرکت گاز، فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و مردم می‌تواند زمینه‌ساز کاهش هدررفت انرژی و استفاده کارآمدتر از منابع گاز طبیعی باشد؛ ضرورتی که تحقق آن در کنار آموزش عمومی و اجرای طرح‌های فنی، به رعایت الگوی مصرف بهینه در بخش‌های مختلف وابسته است.