طبق آمارها در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۵ ، بیش از ۶.۵ همت با انتخاب مردم به پروژه‌های زیرساختی حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با پیوند دادن پرداخت مالیات به اجرای پروژه‌های ملموس و مورد انتخاب مردم، می‌تواند شفافیت هزینه‌کرد منابع عمومی و اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی را تقویت کند. 

هنگامی که مردم امکان مشارکت در تعیین محل مصرف بخشی از مالیات خود را دارند، ارتباط میان درآمدهای مالیاتی و نتایج اجتماعی آن روشن‌تر می‌شود و انگیزه بیشتری برای همراهی با نظام مالیاتی شکل می‌گیرد. اختصاص بیش از ۶.۵ همت به زیرساخت‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی در سال ۱۴۰۵، نمونه‌ای از ظرفیت این رویکرد برای تأمین مالی هدفمند پروژه‌های عمومی است؛ رویکردی که در صورت تداوم و اجرای شفاف، می‌تواند هم به توسعه امکانات آموزشی و تقویت ظرفیت علمی کشور کمک کند و هم مشارکت مردم در فرآیند پیشرفت و سازندگی ایران را افزایش دهد.

توسعه زیرساخت‌های آموزشی، از ساخت و تکمیل مدارس گرفته تا تجهیز مراکز آموزش عالی و تقویت امکانات علمی و پژوهشی، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت آموزش و افزایش فرصت‌های یادگیری دارد.

 کمبود فضاهای آموزشی و تجهیزات مناسب می‌تواند بر کیفیت خدمات آموزشی و فرصت‌های پیشرفت دانش‌آموزان و دانشجویان اثر بگذارد؛ ازاین‌رو، هدایت منابع مالیاتی به این حوزه می‌تواند به تسریع اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام، بهبود امکانات آموزشی و فراهم شدن بستر مناسب‌تر برای تربیت نیروی انسانی متخصص کمک کند. اهمیت این اقدام زمانی بیشتر نمایان می‌شود که آموزش و توسعه سرمایه انسانی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی، پیشرفت علمی و افزایش بهره‌وری کشور در نظر گرفته شود.

در همین راستا معتمدی‌زاده نماینده مجلس با ارزیابی مثبت از تجربه موفق هدایت منابع مالیاتی کشور با نظر مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها یادآور شد: یکی از تجربیات موفق هدایت و تامین مالی توسعه زیرساختی کشور اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها است که وارد سومین سال شده است. طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها نمونه‌ای موفق از پیوند اراده مؤدیان با منافع ملی است.

وی در رابطه با اختصاص بیش از ۶.۵همت منابع مالیاتی به به پروژه‌های زیرساختی حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها طی امسال گفت: اختصاص مستقیم منابع مالیاتی توسط مردم به تکمیل ده‌ها طرح عمرانی، ورزشی و بهداشتی در سال ۱۴۰۵، علاوه بر ایجاد تحرک در طرح‌های متوقف‌مانده، زیرساخت‌های رفاهی نسل جوان را ارتقا داده و احساس تعلق جمعی را افزایش می‌دهد.

وی افزود:از مجموع ۲۸.۲ همت منابع مالیاتی مصوب این طرح طی امسال بیش از ۶.۵ همت با انتخاب مردم به پروژه‌های زیرساختی حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی اختصاص یافته است.

وی گفت: این میزان تخصیص نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های آموزشی از جمله اولویت‌هایی است که مورد توجه مؤدیان قرار دارد و بخش قابل‌توجهی از منابع مالیاتی می‌تواند در مسیر ارتقای امکانات آموزشی و تقویت ظرفیت علمی کشور به کار گرفته شود.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین ابعاد این تخصیص، حمایت از ساخت و تکمیل مدارس و بهبود زیرساخت‌های آموزش عمومی است. توسعه فضاهای آموزشی، تکمیل ساختمان مدارس و رفع کمبود امکانات، از پیش‌نیازهای دسترسی عادلانه‌تر دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت محسوب می‌شود.

او یادآور شد:هدایت منابع مالیاتی به این پروژه‌ها می‌تواند به تسریع اجرای طرح‌های نیمه‌تمام، بهبود شرایط تحصیل و فراهم شدن محیط آموزشی مناسب‌تر برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف کشور کمک کند. در واقع، مالیات‌های نشان‌دار از طریق اتصال منابع عمومی به نیازهای مشخص آموزشی، ظرفیت تازه‌ای برای مشارکت مردم در توسعه زیرساخت‌هایی ایجاد می‌کند که آثار آن مستقیماً در زندگی خانواده‌ها و نسل آینده نمایان خواهد شد.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
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