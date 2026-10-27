در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با سفیر یمن آخرین وضعیت جبهه‌های درگیری در یمن مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراهیم الدیلمی سفیر یمن دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، آخرین وضعیت جبهه‌های درگیری در یمن بررسی شد.

رضایی در این ملاقات از دفاع یمن از فلسطین و نیز نبرد افتخارآمیز در برابر اسرائیل در جنگ‌های چهل‌روزه و دفاع از غزه قدردانی کرد.

وی درباره نشست چهارجانبه اخیر در تهران گفت: این نشست با هدف ترتیبات امنیت درون‌زا در کل منطقه، خروج نیروهای خارجی و مداخله آن‌ها در امور داخلی کشورهای منطقه برگزار شده است.

سفیر یمن نیز در این دیدار از مواضع سرلشکر محسن رضایی و جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد.

منبع: شورای عالی امنیت ملی

برچسب ها: محسن رضایی ، شورای عالی امنیت ملی
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