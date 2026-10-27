باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شورای امنیت سازمان ملل در آغاز نشست خود درباره ایران، دستور کار را با ۱۱ رأی موافق تصویب کرد. روسیه و چین با دو رأی مخالف و پاکستان و سومالی با دو رأی ممتنع در این رأی‌گیری شرکت کردند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود در شورای امنیت گفت آژانس همچنان با تهران در ارتباط است و مدعی شد این نهاد در تلاش است راه‌هایی برای ترغیب ایران به روشن کردن تمام مسائل پادمانی باقی‌مانده پیدا کند.

او گفت: «یکی از حوزه‌های مورد نگرانی ویژه، مواد هسته‌ای اعلام‌شده قبلی ایران است که شامل ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا می‌شود.»

مدیرکل آژانس مدعی شد این مسائل بیش از پنج سال است که حل‌نشده باقی مانده‌اند.

او اذعان کرد که آژانس به دلایل ایمنی و پس از آغاز حملات نظامی، مجبور شد تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ تمام بازرسان خود را از ایران خارج کند.

گروسی ادعا کرد: بازرسان آژانس برای بازگشت به ایران از چند ماه پیش آمادگی داشته‌اند، اما تهران اطلاعات و دسترسی درخواستی را برای راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای اعلام‌شده در تأسیسات تحت پادمان فراهم نکرده است؛ تأسیساتی که برخی از آنها هدف حملات نظامی قرار گرفته‌اند و برخی دیگر آسیبی ندیده‌اند.

او نیروگاه هسته‌ای بوشهر را تنها استثنا در این زمینه دانست و گفت بازرسان آژانس در این نیروگاه مشغول انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی هستند.

گروسی همچنین افزود سازمان انرژی اتمی ایران برای فراهم کردن تجهیزات پادمانی مورد نیاز جهت راستی‌آزمایی سوخت مصرف‌شده پیش از انتقال آن به یک تأسیسات جدید نگهداری خشک، همکاری سازنده‌ای با آژانس داشته است. انتظار می‌رود این انتقال در اوایل سال آینده میلادی انجام شود.

مدیرکل آژانس با اشاره به فعالیت‌های بازرسی این نهاد گفت بازرسان آژانس در سال گذشته بیش از ۱۴ هزار روز تقویمی را در محل‌های بازرسی سپری کردند و در بیش از هزار و ۴۰۰ تأسیسات و مکان خارج از آنها فعالیت‌های راستی‌آزمایی انجام دادند. آژانس همچنین توانست درباره اجرای تعهدات پادمانی ۱۷۹ کشور نتیجه‌گیری کند.

گروسی در پایان مدعی شد تهران موظف است دسترسی لازم را فراهم کند؛ تعهدی که به گفته او، یک الزام قانونی برای ایران است!

منبع: خبرگزاری آناتولی