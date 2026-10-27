مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود در شورای امنیت گفت آژانس همچنان با تهران در ارتباط است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شورای امنیت سازمان ملل در آغاز نشست خود درباره ایران، دستور کار را با ۱۱ رأی موافق تصویب کرد. روسیه و چین با دو رأی مخالف و پاکستان و سومالی با دو رأی ممتنع در این رأی‌گیری شرکت کردند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود در شورای امنیت گفت آژانس همچنان با تهران در ارتباط است و مدعی شد این نهاد در تلاش است راه‌هایی برای ترغیب ایران به روشن کردن تمام مسائل پادمانی باقی‌مانده پیدا کند.

او گفت: «یکی از حوزه‌های مورد نگرانی ویژه، مواد هسته‌ای اعلام‌شده قبلی ایران است که شامل ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا می‌شود.»

مدیرکل آژانس مدعی شد این مسائل بیش از پنج سال است که حل‌نشده باقی مانده‌اند.

او اذعان کرد که آژانس به دلایل ایمنی و پس از آغاز حملات نظامی، مجبور شد تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ تمام بازرسان خود را از ایران خارج کند.

گروسی ادعا کرد: بازرسان آژانس برای بازگشت به ایران از چند ماه پیش آمادگی داشته‌اند، اما تهران اطلاعات و دسترسی درخواستی را برای راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای اعلام‌شده در تأسیسات تحت پادمان فراهم نکرده است؛ تأسیساتی که برخی از آنها هدف حملات نظامی قرار گرفته‌اند و برخی دیگر آسیبی ندیده‌اند.

او نیروگاه هسته‌ای بوشهر را تنها استثنا در این زمینه دانست و گفت بازرسان آژانس در این نیروگاه مشغول انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی هستند.

گروسی همچنین افزود سازمان انرژی اتمی ایران برای فراهم کردن تجهیزات پادمانی مورد نیاز جهت راستی‌آزمایی سوخت مصرف‌شده پیش از انتقال آن به یک تأسیسات جدید نگهداری خشک، همکاری سازنده‌ای با آژانس داشته است. انتظار می‌رود این انتقال در اوایل سال آینده میلادی انجام شود.

مدیرکل آژانس با اشاره به فعالیت‌های بازرسی این نهاد گفت بازرسان آژانس در سال گذشته بیش از ۱۴ هزار روز تقویمی را در محل‌های بازرسی سپری کردند و در بیش از هزار و ۴۰۰ تأسیسات و مکان خارج از آنها فعالیت‌های راستی‌آزمایی انجام دادند. آژانس همچنین توانست درباره اجرای تعهدات پادمانی ۱۷۹ کشور نتیجه‌گیری کند.

گروسی در پایان مدعی شد تهران موظف است دسترسی لازم را فراهم کند؛ تعهدی که به گفته او، یک الزام قانونی برای ایران است!

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: رافائل گروسی ، آژانس بین المللی انرژی اتمی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۲ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
آژانس اگر همچنان با تهران در ارتباط است پس خیانت های آژانس در ایران همچنان ادامه دارد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
ملت ،، دیگه از گروسی سؤالی ندارند.
سؤال ملت از مسئولین است و جواب می‌خواهند.
چرا دیگر کشورها انرژی هسته ای و بمب اتم دارند اما ، ما ، نه!
از چه کسی باید اجازه بگیریم؟!!!
چرا اسرائیل دارد؟!!!!!
چرا از NPT خارج نمی‌شوید؟!!!
و خیلی چراها و اما و اگر ها و سؤال ها هست که باید به ملت غیور و سینه چاک ایران که قلب شان برای وطن می‌تپد و شب و روز نمی‌شناسند پاسخ دهید.
شفاف و بدون سانسور سیاسی و ...
۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
کدام وطن فروشی با این در ارتباط است
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۳:۱۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
این آدم خائن رابه ایران راه ندین جاسوس خیانتکار...؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
گروسی =حرامزاده ترین جاسوس
۰
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
سه شنبه , ۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۳
حملات آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به ایران، مانع بازرسی‌های آژانس است
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۲ ۰۶ آبان ۱۴۰۵
دیگه به آژانس اجازه بازرسی نمیدیم مگر اینکه بازرسی‌ها برای همه کشورها برابر باشد و ایران هم بعنوان عضو آژانس باید اطلاعات هسته ای دیگر کشورها را داشته باشد.
اسرائیل هم که بزودی محو می‌شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
سه شنبه , ۵ آبان ۱۴۰۵ – ۲۱:۵۱
و این در حالی است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون هنوز هم حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل به تاسیسات صلح آمیز ایران را محکوم نکرده است و سکوت اختیار کرده است.
گروسی مجددا خواستار بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران شد/ گروسی خیانتکار مورد اعتماد ما نیست و هم شریک جرم جنایت های آمریکا، اروپا و اسرائیل بوده است.
۰
۱۴
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