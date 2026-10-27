مدیر گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو درباره خطر مسمومیت با منوکسیدکربن در فصل سرما هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرجان کریمی قوانلو با اشاره به اینکه منوکسیدکربن گازی سمی، بی‌رنگ، بی‌بو و بدون مزه است، اظهار کرد: این گاز بر اثر احتراق ناقص سوخت‌های فسیلی مانند گاز، نفت، بنزین، گازوئیل و زغال تولید می‌شود و به دلیل نداشتن ویژگی‌های قابل تشخیص، تجمع آن در محیط‌های بسته می‌تواند بدون هشدار آشکار، به مسمومیت شدید یا مرگ منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی وسایل گرمایشی پیش از استفاده در فصل سرما افزود: اتصالات، لوله‌ها و مسیر دودکش بخاری‌ها و سایر تجهیزات سوخت‌سوز باید به‌ دقت بررسی شوند، زیرا نصب غیراصولی وسایل، انسداد دودکش و نبود تهویه مناسب از عوامل افزایش خطر تجمع این گاز در محیط‌های بسته هستند.

کریمی قوانلو، سردرد، سرگیجه، گیجی، تپش قلب، وزوز گوش، خواب‌آلودگی، تهوع و استفراغ را از علائم احتمالی مسمومیت با منوکسیدکربن برشمرد و گفت: در موارد شدید، این مسمومیت می‌تواند به کاهش سطح هوشیاری، آسیب‌های عصبی پایدار، کما و مرگ منجر شود.

مدیر گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با اشاره به آسیب‌پذیری کودکان در برابر این گاز سمی ادامه داد: تهوع، استفراغ، اسهال، خواب‌آلودگی و کاهش سطح هوشیاری از علائم احتمالی مسمومیت در کودکان است و تماس طولانی‌مدت با منوکسیدکربن می‌تواند پیامدهای عصبی و شناختی به دنبال داشته باشد.

وی سرد بودن لوله دودکش هنگام کارکرد وسیله گرمایشی را از نشانه‌های احتمالی اختلال در خروج محصولات احتراق دانست و بر ضرورت بررسی فوری آن تأکید کرد.

کریمی قوانلو همچنین استفاده از آب‌گرم‌کن یا پکیج در فضای بسته و فاقد تهویه مناسب، به‌ویژه داخل حمام، را خطرناک دانست و هشدار داد: استفاده از اجاق‌های پیک‌نیکی و وسایل پخت‌وپز مسافرتی برای گرم کردن خودرو یا فضای بسته و روشن گذاشتن خودرو در گاراژ بسته یا خوابیدن داخل خودرو با موتور روشن، می‌تواند موجب مسمومیت با منوکسیدکربن شود.

وی درباره اقدامات ضروری هنگام احتمال مسمومیت با این گاز گفت: در صورت بروز علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع یا خواب‌آلودگی در محیط بسته، افراد باید در سریع‌ترین زمان ممکن به هوای آزاد منتقل شوند و با اورژانس تماس بگیرند.

مدیر گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ورود مجدد به محیط آلوده بدون تجهیزات و آموزش تخصصی می‌تواند جان افراد امدادرسان را نیز به خطر بیندازد. همچنین بهبود علائم پس از خروج از محیط آلوده به معنای رفع خطر نیست و فرد مشکوک به مسمومیت باید فوراً از نظر پزشکی ارزیابی شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت قطع تنفس، احیای قلبی‌ریوی باید در محیط امن و توسط فرد آموزش‌دیده آغاز شود.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: مسمومیت گازی ، مونوکسید کربن
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