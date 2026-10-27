باشگاه خبرنگاران جوان - ستاره‌هایی که روزگاری با فاصله و دست‌نیافتنی‌بودن جذاب می‌شدند، حالا تمام زندگی خود را مقابل دوربین گذاشته‌اند.

ستاره‌ها زمانی پشت در‌های بسته زندگی می‌کردند. تماشاگر برای دانستن رنگ دیوار خانه یک بازیگر، شنیدن صدای واقعی‌اش یا تماشای تصویری از تعطیلات او باید ماه‌ها منتظر می‌ماند.

عکس‌های خصوصی اتفاقی کمیاب بودند و مصاحبه‌ها حکم گشودن پنجره‌ای کوچک به جهانی ناشناخته را داشتند.

امروز همان ستاره، پیش از آنکه مخاطب چشم باز کند، صبحانه‌اش را منتشر کرده، مسیر باشگاه را نشان داده، از دلخوری شب گذشته گفته و هنگام خرید قهوه هم دوربین را روشن نگه داشته است. فاصله میان صحنه و زندگی برداشته شده و چیزی که روزگاری نامش راز بود، حالا به محتوای روزانه تبدیل شده است.

پرسش اینجاست که آیا ستاره‌ای که همه‌چیزش را می‌دانیم، هنوز می‌تواند ما را مسحور کند؟

پایان عصر چهره‌های دست‌نیافتنی

جذابیت ستاره‌های قدیمی ارتباط عجیبی با ندانستن داشت. تماشاگر شخصیت سینمایی را می‌شناخت، ولی از آدم پشت آن تصویر اطلاعات محدودی داشت. همین فاصله، تخیل را به کار می‌انداخت.

مخاطب می‌توانست تصویری شخصی از هنرمند محبوبش بسازد و بخشی از جذابیت ستاره نیز در همین قلمرو ناشناخته شکل می‌گرفت. شبکه‌های اجتماعی این معادله را برهم زده‌اند. بازیگر دیگر منتظر خبرنگار و عکاس نمی‌ماند؛ خودش رسانه‌ای دائمی است که هر ساعت می‌تواند خبری تازه منتشر کند.

سفر، مهمانی، تولد، اختلاف خانوادگی و حتی لحظه‌های اندوه، مواد اولیه تولید محتوا شده‌اند. زندگی خصوصی به سریالی بی‌پایان شباهت پیدا کرده که قسمت‌هایش با استوری منتشر می‌شوند. تناقض ماجرا آنجاست که هرچه دسترسی مخاطب بیشتر می‌شود، امکان شگفت‌زده‌شدنش کاهش می‌یابد.

چهره‌ای که هر روز درباره خودش حرف می‌زند، هنگام حضور در یک مصاحبه چه ناگفته‌ای برای عرضه دارد؟ چگونه می‌توان از بازیگری تصویری مرموز ساخت، هنگامی که تماشاگر حتی از اختلاف‌نظر او با همسایه‌اش خبر دارد؟

البته رازآلودبودن به معنای پنهان‌کاری تصنعی نیست. مسئله، حق داشتن حریم شخصی و ارزش سکوت است؛ دو ویژگی که در اقتصاد توجه، گاهی نشانه غیبت و فراموش‌شدن تلقی می‌شوند.

شهرتی که خودش را مصرف می‌کند

سلبریتی امروز با مسئله‌ای پیچیده روبه‌روست. اگر کمتر دیده شود، ممکن است سهمش از توجه عمومی کاهش پیدا کند و اگر پیوسته حضور داشته باشد، خطر عادی‌شدن را می‌پذیرد. الگوریتم‌ها استمرار می‌خواهند و شهرت برای زنده‌ماندن، ناچار است مدام خوراک تازه تولید کند.

این وضعیت حتی رابطه مخاطب با هنر را تغییر داده است. گاهی زندگی شخصی بازیگر از نقش‌هایش مشهورتر می‌شود؛ مردم درباره جدایی، خانه یا پوشش او بیشتر حرف می‌زنند تا فیلمی که بازی کرده است.

در چنین شرایطی، اثر هنری به حاشیه زندگی صاحب اثر رانده می‌شود. صمیمیت مجازی البته می‌تواند فاصله‌های غیرضروری را کم کند و تصویری انسانی‌تر از هنرمندان بسازد. مشکل زمانی آغاز می‌شود که این صمیمیت به نمایشی حساب‌شده تبدیل شود و هر احساس، فرصتی برای افزایش بازدید باشد.

ستاره‌بودن همیشه به نور احتیاج داشته است، ولی نور بی‌وقفه هم می‌تواند تصویر را بسوزاند. شاید هنرمندان امروز بیش از یک دوربین تازه، به دری نیاز داشته باشند که گاهی بسته بماند. تماشاگر برای دوست‌داشتن یک ستاره لازم نیست همه زندگی‌اش را بداند؛ گاهی آنچه دیده نمی‌شود، جذاب‌ترین بخش ماجراست.

منبع: روزنامه هفت صبح