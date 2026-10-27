طب سنتی راهکاری را برای درمان ریزش مو ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - راهکاری طلایی برای مقابله و یا درمان ریزش مو وجود دارد که رامین تاجبخش، متخصص طب سنتی در برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرد و گفت: بخور چای ترش تا حد زیادی در این روند موثر است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ریزش مو ، شامپو سر ، طب سنتی
خبرهای مرتبط
درمان بی‌اشتهایی با رایحه درمانی + فیلم
خواص منحصر‌به‌فرد اسطوخودوس برای طبع سرد‌ و‌ تر + فیلم
باور‌های اشتباه درباره خاصیت ضدعفونی کننده سورمه + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
غذای اصلی پهلوانان سنتی سیستان و بلوچستان + فیلم
هشت محور راهبردی معاونت علمی برای تحقق خیزش علمی
توسعه فناوری بومی چاپ سه‌بعدی ساختمان با هدف کاهش زمان و هزینه ساخت‌وساز
قرص برنج را در منزل نگهداری نکنید
گیاهی که قاتل بیماری سرطان است + فیلم
اعلام آمادگی جهاددانشگاهی برای نقش‌آفرینی در خیزش علمی کشور و تحقق مرجعیت علمی ایران
پیشنهاد طب سنتی برای مقابله با ریزش مو + فیلم
معرفی یک ترکیب طلایی برای رفع عطش + فیلم
کمبودی در سبد واکسیناسیون کشور وجود ندارد
مراقب مسمومیت با منواکسیدکربن در فصل سرما باشید
آخرین اخبار
هشت محور راهبردی معاونت علمی برای تحقق خیزش علمی
توسعه فناوری بومی چاپ سه‌بعدی ساختمان با هدف کاهش زمان و هزینه ساخت‌وساز
کمبودی در سبد واکسیناسیون کشور وجود ندارد
غذای اصلی پهلوانان سنتی سیستان و بلوچستان + فیلم
گیاهی که قاتل بیماری سرطان است + فیلم
معرفی یک ترکیب طلایی برای رفع عطش + فیلم
پیشنهاد طب سنتی برای مقابله با ریزش مو + فیلم
قرص برنج را در منزل نگهداری نکنید
مراقب مسمومیت با منواکسیدکربن در فصل سرما باشید
اعلام آمادگی جهاددانشگاهی برای نقش‌آفرینی در خیزش علمی کشور و تحقق مرجعیت علمی ایران
مصرف قارچ و گیاهان سمی سبب بروز آسیب به کبد و کلیه افراد
آغاز نظارت بر اجرای یک سند مهم پولی و مالی
فناوری‌های نوین خودرو در مسیر کاهش مصرف سوخت و هزینه مردم
طراحی سامانه هوشمند شناسایی استعداد و تطبیق افراد با مشاغل با استفاده از هوش مصنوعی + فیلم
قطع و کندی اینترنت؛ چالشی برای توسعه فناوری و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان
پوشش بیمه تکمیلی برای بازنشستگان و سالمندان + فیلم
۱۱۵ دستگاه خدمات خود را الکترونیکی کردند/ معرفی دستگاه‌های برتر و کم‌همکار
دانشکده‌های علوم انسانی باید از رشته‌محوری به مسئله‌محوری تغییر کنند
هر آموزگار؛ کلید تحول قرآنی در مدارس/ هدف‌گذاری آموزش ۳۰۰ هزار معلم در طرح «اتقان»
آیین‌نامه انضباطی مدارس و چالش مدهای نوظهور/ تکالیف قانونی پیرسینگ و کاشت ناخن چیست؟