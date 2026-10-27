باشگاه خبرنگاران جوان - فرانسیس مولوی سه‌شنبه در جریان سفر به استان فارس و بازدید از چند واحد صنعتی و تولیدی منطقه ویژه اقتصادی شیراز، ظرفیت‌های همکاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری میان دو طرف را بررسی کرد و افزود: ظرفیت‌های موجود در ایران و آفریقای جنوبی می‌تواند فرصت مناسبی برای تحکیم روابط و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور فراهم کند.

وی با تاکید بر ضرورت تداوم دیدار‌ها و رایزنی‌های دوجانبه، ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان ذی‌ربط، موانع موجود در مسیر همکاری‌های اقتصادی کاهش یابد و روند توسعه مبادلات تجاری و صنعتی شتاب بگیرد.

آمادگی آفریقای جنوبی برای تسهیل ارتباطات تجاری بخش خصوصی

سفیر آفریقای جنوبی در ایران همچنین با اشاره به وجود مراکز و سازوکار‌هایی برای ارتباط میان تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران و کشور‌های آفریقایی در آفریقای جنوبی اظهار کرد: این ظرفیت‌ها می‌توانند در تسهیل ارتباطات تجاری و اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه همکاری میان بخش خصوصی دو طرف موثر باشند.

مولوی بر آمادگی خود برای پیگیری روند توسعه مبادلات تجاری و انتقال فناوری تاکید کرد و گفت که تسریع این فرایند را دنبال خواهد کرد.

پیشنهاد ایجاد مرکز لجستیک مشترک برای توسعه تجارت ایران و آفریقای جنوبی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت در جریان این بازدید، ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری استان فارس و زمینه‌های گسترش همکاری با این کشور تشریح شد.

کریم مجرب با تشریح توانمندی‌های صنعتی، معدنی، انرژی، کشاورزی و پزشکی استان، پیشنهاد ایجاد مرکز لجستیک واردات و صادرات در فارس را با هدف تسهیل مبادلات تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی مطرح کرد.

وی با اشاره به تجربه مبادلات تجاری ایران با کشور‌های همسایه و دیگر شرکای اقتصادی، پیشنهاد کرد: زمینه ایجاد یک مرکز لجستیک واردات و صادرات در استان فارس فراهم شود تا این مرکز بتواند به پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری، تسهیل مبادلات و توسعه ارتباطات اقتصادی میان فعالان دو کشور کمک کند.

توانمندی‌های متنوع فارس، زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک

مدیرکل صمت فارس با بیان اینکه این استان از ظرفیت‌های متنوعی در بخش‌های معدن، نفت و گاز، پتروشیمی، برق، الکترونیک، مخابرات، تجهیزات و خدمات پزشکی و درمانی، صنایع تبدیلی، کشاورزی و صنایع غذایی و آشامیدنی برخوردار است، این توانمندی‌ها را زمینه‌ای مناسب برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک و توسعه روابط اقتصادی دانست.

مجرب همچنین بر ظرفیت فعالان اقتصادی و صنعتی فارس برای گسترش تعاملات فناورانه تاکید کرد و گفت: امکان بهره‌گیری از فناوری‌ها و تجربیات آفریقای جنوبی در استان فارس و همچنین استفاده از توان فنی، مهندسی و صنعتی فعالان این استان برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار آفریقای جنوبی وجود دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی هدفمند، شناسایی نیاز‌های بازار و ایجاد سازوکار‌های اجرایی مناسب می‌تواند زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به همکاری‌های عملی، پایدار و سودمند برای دو طرف را فراهم کند.

بازدید سفیر آفریقای جنوبی از واحد‌های صنعتی منطقه ویژه اقتصادی شیراز

فرانسیس مولوی سفیر آفریقای جنوبی در ایران سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه، در جریان سفر به استان فارس از سه مجموعه صنعتی و تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز بازدید کرد و از نزدیک با بخشی از توانمندی‌های صنعتی و اقتصادی این منطقه آشنا شد.

این بازدید با هدف آشنایی با ظرفیت‌های تولیدی و بررسی زمینه‌های بالقوه همکاری در حوزه‌های صنعتی، تجاری و فناورانه انجام شد.

مرکز لجستیک، پیشنهادی برای تسهیل مبادلات تجاری

ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، زیرساخت‌های انرژی، توانمندی‌های کشاورزی و صنایع غذایی و قابلیت‌های حوزه پزشکی و فناوری، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در تدوین برنامه‌های مشترک اقتصادی میان فارس و آفریقای جنوبی مورد توجه قرار گیرد.

در این چارچوب، پیشنهاد ایجاد مرکز لجستیک واردات و صادرات در استان فارس، در صورت بررسی کارشناسی و توافق طرفین، می‌تواند به‌عنوان یکی از محور‌های همکاری برای تسهیل ارتباطات تجاری، تقویت زنجیره تامین و توسعه فعالیت فعالان اقتصادی ۲ کشور دنبال شود.

شناسایی شرکای تجاری، بررسی نیاز‌های بازار، تدوین سازوکار‌های اجرایی برای انتقال فناوری و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری مشترک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی استان فارس و آفریقای جنوبی کمک کند.