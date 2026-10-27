باشگاه خبرنگاران جوان - فرانسیس مولوی سهشنبه در جریان سفر به استان فارس و بازدید از چند واحد صنعتی و تولیدی منطقه ویژه اقتصادی شیراز، ظرفیتهای همکاری اقتصادی، سرمایهگذاری مشترک و انتقال فناوری میان دو طرف را بررسی کرد و افزود: ظرفیتهای موجود در ایران و آفریقای جنوبی میتواند فرصت مناسبی برای تحکیم روابط و گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور فراهم کند.
وی با تاکید بر ضرورت تداوم دیدارها و رایزنیهای دوجانبه، ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان ذیربط، موانع موجود در مسیر همکاریهای اقتصادی کاهش یابد و روند توسعه مبادلات تجاری و صنعتی شتاب بگیرد.
سفیر آفریقای جنوبی در ایران همچنین با اشاره به وجود مراکز و سازوکارهایی برای ارتباط میان تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران و کشورهای آفریقایی در آفریقای جنوبی اظهار کرد: این ظرفیتها میتوانند در تسهیل ارتباطات تجاری و اقتصادی و فراهمکردن زمینه همکاری میان بخش خصوصی دو طرف موثر باشند.
مولوی بر آمادگی خود برای پیگیری روند توسعه مبادلات تجاری و انتقال فناوری تاکید کرد و گفت که تسریع این فرایند را دنبال خواهد کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت در جریان این بازدید، ظرفیتهای اقتصادی، تولیدی و تجاری استان فارس و زمینههای گسترش همکاری با این کشور تشریح شد.
کریم مجرب با تشریح توانمندیهای صنعتی، معدنی، انرژی، کشاورزی و پزشکی استان، پیشنهاد ایجاد مرکز لجستیک واردات و صادرات در فارس را با هدف تسهیل مبادلات تجاری و توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی مطرح کرد.
وی با اشاره به تجربه مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه و دیگر شرکای اقتصادی، پیشنهاد کرد: زمینه ایجاد یک مرکز لجستیک واردات و صادرات در استان فارس فراهم شود تا این مرکز بتواند به پشتیبانی از فعالیتهای تجاری، تسهیل مبادلات و توسعه ارتباطات اقتصادی میان فعالان دو کشور کمک کند.
مدیرکل صمت فارس با بیان اینکه این استان از ظرفیتهای متنوعی در بخشهای معدن، نفت و گاز، پتروشیمی، برق، الکترونیک، مخابرات، تجهیزات و خدمات پزشکی و درمانی، صنایع تبدیلی، کشاورزی و صنایع غذایی و آشامیدنی برخوردار است، این توانمندیها را زمینهای مناسب برای شکلگیری همکاریهای مشترک و توسعه روابط اقتصادی دانست.
مجرب همچنین بر ظرفیت فعالان اقتصادی و صنعتی فارس برای گسترش تعاملات فناورانه تاکید کرد و گفت: امکان بهرهگیری از فناوریها و تجربیات آفریقای جنوبی در استان فارس و همچنین استفاده از توان فنی، مهندسی و صنعتی فعالان این استان برای سرمایهگذاری و فعالیت در بازار آفریقای جنوبی وجود دارد.
وی افزود: برنامهریزی هدفمند، شناسایی نیازهای بازار و ایجاد سازوکارهای اجرایی مناسب میتواند زمینه تبدیل ظرفیتهای موجود به همکاریهای عملی، پایدار و سودمند برای دو طرف را فراهم کند.
فرانسیس مولوی سفیر آفریقای جنوبی در ایران سهشنبه پنجم آبانماه، در جریان سفر به استان فارس از سه مجموعه صنعتی و تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز بازدید کرد و از نزدیک با بخشی از توانمندیهای صنعتی و اقتصادی این منطقه آشنا شد.
این بازدید با هدف آشنایی با ظرفیتهای تولیدی و بررسی زمینههای بالقوه همکاری در حوزههای صنعتی، تجاری و فناورانه انجام شد.
ظرفیتهای صنعتی و معدنی، زیرساختهای انرژی، توانمندیهای کشاورزی و صنایع غذایی و قابلیتهای حوزه پزشکی و فناوری، از جمله زمینههایی است که میتواند در تدوین برنامههای مشترک اقتصادی میان فارس و آفریقای جنوبی مورد توجه قرار گیرد.
در این چارچوب، پیشنهاد ایجاد مرکز لجستیک واردات و صادرات در استان فارس، در صورت بررسی کارشناسی و توافق طرفین، میتواند بهعنوان یکی از محورهای همکاری برای تسهیل ارتباطات تجاری، تقویت زنجیره تامین و توسعه فعالیت فعالان اقتصادی ۲ کشور دنبال شود.
شناسایی شرکای تجاری، بررسی نیازهای بازار، تدوین سازوکارهای اجرایی برای انتقال فناوری و فراهمکردن زمینه سرمایهگذاری مشترک، از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت روابط اقتصادی استان فارس و آفریقای جنوبی کمک کند.