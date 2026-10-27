باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر ــ گاهی ساختن آینده از سهمی کوچک آغاز می‌شود؛ از مبلغی که شاید به‌تنهایی ناچیز باشد، اما وقتی کنار سهم‌های دیگر قرار می‌گیرد، می‌تواند مسیر ساخت یک مدرسه را هموار کند. پویش ساخت دبستان دخترانه شهدای خبرنگار در کرمان با همین امید شکل گرفته است؛ امید به اینکه آموزش کودکان، دغدغه‌ای مشترک باشد.

رضا فلاح، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان، با پرداخت یک میلیون تومان و خرید بیش از ۷۰ سهم ۱۴ هزار تومانی به این پویش پیوسته است؛ مشارکتی که هدف آن، فراتر از کمک مالی، گسترش فرهنگ همراهی و دعوت از افراد بیشتر برای ساخت مدرسه است.

سهم‌های کوچک، امید‌های بزرگ

فلاح بر اهمیت افزایش مشارکت عمومی تأکید کرده است؛ چراکه تجمیع کمک‌های مردمی می‌تواند روند ساخت مدرسه را به نتیجه نزدیک‌تر کند. در این مسیر، قرار نیست هر فرد به‌تنهایی هزینه ساخت یک کلاس را تأمین کند؛ کافی است هرکس متناسب با توان خود سهمی داشته باشد.

پیش از این نیز حبیب‌الله خنجری، فرماندار شهرستان کرمان، با خرید دو سهم و امین فخر، مدیر درمان بیمه تأمین اجتماعی استان کرمان، با خرید بیش از ۷۰ سهم به این پویش پیوسته بودند؛ همراهی‌هایی که می‌تواند مدیران، اصناف، خیران و شهروندان بیشتری را به مشارکت دعوت کند.

مدرسه‌ای برای آینده دختران کرمان

دبستان دخترانه ۹ کلاسه شهدای خبرنگار قرار است در کوچه شماره ۲۶ بلوار شهید سیدحسن نصرالله (حجاج) کرمان ساخته شود؛ پروژه‌ای که هدف آن، فراهم‌کردن فضای آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان منطقه‌ای عنوان شده است که بنا بر اطلاعات ارائه‌شده برای پویش، از مدرسه دولتی محروم است.

این طرح تنها ساخت چند کلاس نیست؛ پای دسترسی دانش‌آموزان به فضای آموزشی مناسب در میان است. از همین رو، مشارکت مردمی باید در کنار پیگیری مسئولان، تأمین منابع و اجرای دقیق پروژه قرار بگیرد؛ همراه با اطلاع‌رسانی شفاف درباره کمک‌های جمع‌آوری‌شده و روند پیشرفت کار.

علاقه‌مندان می‌توانند با خرید سهم‌های ۱۴ هزار تومانی از طریق سامانه «بهساز مدرسه» در این پویش مشارکت کنند:

https://besazemadrese.ir/l/mfET

مدرسه شهدای خبرنگار زمانی به ثمر می‌رسد که این موج همراهی، از اعلام حمایت فراتر برود و به ساخت مدرسه‌ای واقعی ختم شود؛ مدرسه‌ای که جای خالی‌اش در منطقه احساس می‌شود و تکمیل آن، حالا به پیگیری و همت جمعی گره خورده است.