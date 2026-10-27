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کشک زرد سیستان؛ خوراک سنتی و مقوی برای ورزشکاران و کودکان + فیلم

کشک زرد، خوراک سنتی و شناخته‌شده سیستان، با برخورداری از پروتئین، مواد معدنی و ترکیب ارزشمند لبنیات و غلات، از گذشته به‌عنوان غذایی مقوی و انرژی‌بخش و با نام «غذای پهلوانان سیستان» شناخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کشک زرد یکی از خوراک‌های سنتی و ارزشمند سیستان است که علاوه بر جایگاه تاریخی و فرهنگی، از نظر تغذیه‌ای نیز اهمیت دارد. ارزش غذایی این خوراک، هر ۱۰۰ گرم کشک زرد حدود ۱۴ گرم پروتئین دارد و ترکیب پروتئین لبنیات با پروتئین گیاهی گندم می‌تواند به تکمیل الگوی اسید‌های آمینه کمک کند. همچنین وجود مواد معدنی مانند کلسیم و منیزیم، این غذای محلی را به گزینه‌ای مغذی برای گنجاندن در برنامه غذایی تبدیل کرده است.

سرعت آماده‌سازی و انرژی‌بخشی از دیگر ویژگی‌های کشک زرد است؛ غذایی که فرایند پخت آن حدود ۲۰ دقیقه زمان می‌برد و می‌تواند در وعده‌های غذایی ورزشکاران و افراد در سن رشد جای بگیرد. شهرت این خوراک به‌عنوان «غذای پهلوانان سیستان» نیز نشان‌دهنده پیوند دیرینه آن با فرهنگ غذایی و سنت‌های این منطقه است؛ میراثی بومی که همچنان ظرفیت حضور در سفره‌های امروزی را دارد.

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