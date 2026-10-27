مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است، اما در برخی از این محورها ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده حدفاصل تهران تا کردان و محدوده گلشهر تا استاندارد، همچنین در آزادراه کرج ـ قزوین در محدوده حدفاصل شهر خاتم تا محمدشهر و محدوده حصارک سنگین است.

وی افزود: در محور تهران ـ شهریار نیز در بیشتر مقاطع ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در آزادراه قم ـ تهران در محدوده پلائین تا میدان جهاد و در آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده حدفاصل احمدآباد مستوفی تا نسیم‌شهر، ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت محورهای شمالی نیز گفت: ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در محور هراز در مسیر جنوب به شمال، در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در آزادراه تهران ـ پردیس در محدوده پل اتوبان بابایی و محور قدیم تهران ـ بومهن در محدوده جاجرود نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت تردد در محورهای شمالی کشور تصریح کرد: تردد در محورهای فیروزکوه، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، همچنین محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و محورهای هراز و چالوس در مسیر شمال به جنوب، روان است.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، محورهای فیروزکوه و چالوس با وجود ترافیک سنگین در برخی مقاطع، فاقد مداخلات جوی هستند و سایر محورهای شمالی نیز در حال حاضر مداخله جوی ندارند.

 

برچسب ها: وضعیت راه ، ترافیک
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